Close Menu

Vučić spomenuo Hrvatsku pred UN-om. Stigao Plenkovićev odgovor: „Neka se pospe pepelom“

VIDEO Plenković žestoko odgovorio Vučiću

Premijer Andrej Plenković reagirao je na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda, u kojem je Vučić optužio Hrvatsku da se ponosi svojom nacističkom prošlošću i ustvrdio da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske.

Plenković je poručio da bi se srbijanski predsjednik, umjesto novih optužbi na račun Hrvatske, trebao osvrnuti na način na koji je u Srbiji tretiran sprovod pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

"Umjesto da se pospe pepelom zbog činjenice kako su tretirali sprovod osuđenog ratnog zločinca, on nastavlja s neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica", poručio je Plenković.

Premijer je dodao kako svaka takva izjava Srbiju, prema njegovoj ocjeni, dodatno udaljava od europskih vrijednosti i članstva u Europskoj uniji.

"Svaka ovakva izjava još je jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji i od članstva Srbije u EU-u“, rekao je Plenković.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0