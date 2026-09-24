Vučić spomenuo Hrvatsku pred UN-om. Stigao Plenkovićev odgovor: „Neka se pospe pepelom“

Premijer Andrej Plenković reagirao je na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda, u kojem je Vučić optužio Hrvatsku da se ponosi svojom nacističkom prošlošću i ustvrdio da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske.

Plenković je poručio da bi se srbijanski predsjednik, umjesto novih optužbi na račun Hrvatske, trebao osvrnuti na način na koji je u Srbiji tretiran sprovod pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

"Umjesto da se pospe pepelom zbog činjenice kako su tretirali sprovod osuđenog ratnog zločinca, on nastavlja s neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica", poručio je Plenković.

Premijer je dodao kako svaka takva izjava Srbiju, prema njegovoj ocjeni, dodatno udaljava od europskih vrijednosti i članstva u Europskoj uniji.

"Svaka ovakva izjava još je jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji i od članstva Srbije u EU-u“, rekao je Plenković.

PVRH @AndrejPlenkovic osvrnuo se na govor predsjednika Srbije tijekom #UNGA: Umjesto da se pospe pepelom zbog činjenice kako su tretirali sprovod osuđenog ratnog zločinca, on nastavlja s neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava još je jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji i od članstva Srbije u EU-u. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) September 24, 2026