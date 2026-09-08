Vučić se oglasio prvi put nakon sprovoda Mladića. Pogledajte što je poručio Hrvatskoj

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je na RTS-u reakcije iz regije nakon sprovoda ratnog zločinca Ratka Mladića, objasnivši kako su u Beogradu očekivali, kako je rekao, "histeričnu lavinu napada" iz Sarajeva, Prištine, Zagreba i Podgorice, prenosi Kurir.

"Očekivao sam... Vidjeli smo histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice, sve smo to očekivali. Ništa to nije iznenađujuće. Čak ni žustrina napada, ni nekorištenje diplomatskog rječnika“, rekao je Vučić.

Dodao je kako Srbija ne želi ulaziti u "matricu histeričnih izjava", istaknuvši da se prethodna dva dana nije oglašavao.

"Zabrinjava me što je sprovod nekima poslužio kao alibi da pokažu koliko mrze Srbiju", dodao je srbijanski predsjednik. Vučić je ustvrdio i da je razlog za takav odnos prema Srbiji, prema njegovu mišljenju, njezin gospodarski rast.

"Mržnja je zato što Srbija najbrže raste. Mnogi su sudjelovali u obojenoj revoluciji", kazao je. Istaknuo je da Srbija, unatoč kritikama, neće odgovarati "histeričnim reakcijama".

"Bit će reciprociteta, ali moramo voditi računa i o Bošnjacima u našoj zemlji", rekao je Vučić. Osvrnuo se i na izjave predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

"Jutros su reagirali von der Leyen i Costa, pa su svi kao papagaji ponavljali. Za ovo dvoje ljudi nemam ništa loše reći. Uvijek su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli“, rekao je. Dodao je kako mu nije jasno na koji bi se način moglo određivati ljudima tko može prisustvovati nečijem sprovodu.

"Ako pogledate njihovo priopćenje, izdvojio bih nešto što ne razumijem sasvim. Kako mislite da određujete ljudima kome će ići na sprovod?", rekao je Vučić.

"Želimo demokratsku utakmicu. Vjerujem da ćemo nakon izbora izaći iz krize“, rekao je Vučić. Dodao je da će prihvatiti svaki demokratski rezultat te da će čestitati protivnicima ako pobijede.

"Neću se ljutiti ako oni ne čestitaju, navikao sam", kazao je. Osvrnuo se i na moguće nove blokade fakulteta, pozvavši studente da ih ne organiziraju.

"Proći će tih 45 dana i građani Srbije imat će priliku nedvosmisleno iskazati svoju volju – hoće li, kako i na koji način vidjeti svoju budućnost", zaključio je Vučić.