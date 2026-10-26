Vučić se oglasio nakon upada u redakciju Informera: "Šuti Europska unija, šute svi! Čeka nas duga i mučna borba"

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se u ponedjeljak navečer nakon incidenta u Beogradu, gdje je skupina građana ušla u prostorije televizije Informer. U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama oštro je osudio događaj, nazvavši ga nasiljem bez presedana, te kritizirao izostanak reakcija Europske unije i dijela novinarskih udruženja. Vučić je poručio kako događaje smatra napadom na slobodu izražavanja i novinarstva, a posebno se osvrnuo na odnos novih političkih snaga prema medijima nakon parlamentarnih izbora na kojima je njegova politička opcija izgubila vlast.

Govoreći o upadu u prostorije Informera, Vučić je ustvrdio da se nasilje nad novinarima ne smije opravdavati političkim razlikama. Pritom je prozvao europske institucije i novinarske organizacije zbog, kako smatra, dvostrukih kriterija. Posebno je spomenuo glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da su pojedinci njegov politički i urednički rad iskoristili kao opravdanje za postupanje prema njemu.

Vučić je usporedio događaj sa situacijom u kojoj bi njegove pristaše na sličan način postupile prema televizijama N1 ili Nova S, ocijenivši da bi u tom slučaju reakcije javnosti i međunarodnih institucija bile znatno oštrije.

What about the police? "I'm calling everyone, and no one is answering!"

"Police, please help!" Dragan J. Vučićević live on the "Informer" program.

October 26, 2026.

Belgrade, Serbia https://t.co/BbVWXVcpXA — Sprinter Press (@Sprinter_Press) October 26, 2026

Prozvao i Iliju Srdanovića: "Imamo posla s opasnim i neodgovornim ljudima"

U nastavku obraćanja bivši srbijanski predsjednik iznio je tvrdnju da je Dragan J. Vučićević tijekom incidenta kontaktirao Iliju Srdanovića, prvog čovjeka Studentske liste, tražeći od njega da pozove okupljene građane na napuštanje redakcije. Prema Vučićevim riječima, Srdanović to nije želio učiniti. Takvo ponašanje Vučić je ocijenio neodgovornim te poručio da se njegovi politički protivnici, prema njegovu mišljenju, više oslanjaju na zastrašivanje nego na razgovor i dijalog. Pritom je naglasio da se ne namjerava povući pred pritiscima, podsjećajući na političke sukobe i promjene vlasti u Srbiji početkom 2000-ih godina. Vučić je svoje obraćanje iskoristio i za osvrt na političke promjene koje su uslijedile nakon parlamentarnih izbora održanih u nedjelju, 25. listopada. Podsjetio je da je njegova politička opcija priznala izborni poraz i čestitala pobjednicima, ali je ustvrdio da događaji koji su uslijedili pokazuju ozbiljne probleme u ponašanju dijela protivnika.

Izrazio je i nezadovoljstvo postupanjem policije, optuživši dio službenika da nije odgovarajuće reagirao zbog, kako tvrdi, nastojanja da se prilagode novim političkim okolnostima. Unatoč izbornom porazu, najavio je nastavak političkog djelovanja i suprotstavljanje novoj vlasti. Poručio je da njegove pristaše očekuje dugotrajna i zahtjevna politička borba, ali i izrazio uvjerenje da će iz nje naposljetku izaći kao pobjednici.

#Serbia | #BREAKING: Protesters have stormed the offices of Informer, a media outlet widely known for its pro-SNS stance. #Serbia #Elections #Belgrade #Srbija #StudentList #serbiaelections #serbiaelects #Vučić #SNS #serbianelections #Beograd #Informer https://t.co/D2rqXJcMCr — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) October 26, 2026

Studenti pozvali na slavlje bez nasilja

Incident se dogodio u ozračju velikih političkih promjena u Srbiji, dan nakon parlamentarnih izbora na kojima je Studentska lista ostvarila pobjedu. Prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama, nakon ulaska skupine građana u prostorije Informera došlo je i do sukoba s policijom. Zabilježeno je bacanje boca i pirotehničkih sredstava, dok se okolnosti pojedinih događaja još razjašnjavaju. Istodobno su se studenti u blokadi oglasili putem društvenih mreža, pozivajući građane na proslavu izborne pobjede bez sukoba i nasilja.

Naglasili su da svi moraju odgovarati za vlastite postupke u skladu sa zakonom te pozvali na zajedništvo i mirno obilježavanje političkih promjena.