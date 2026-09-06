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Vučić: Promijeni li se vlast, tjerat će Srbe da viču 'Za dom spremni' i da idu na Thompsonove koncerte

"Tjerat će Srbe na Thompsona i govoriti da je to europska suradnja"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u petak u emisiji Srpski Dnevnik na Niš TV-u, u kojoj je izrazio strahove u vezi promjene vlasti u Srbiji.

Upozorio je da bi nova vlast Srbe mogla tjerati na koncerte Marka Perkovića Thompsona.

"Možda govorim s viškom emocija. Zapamtite moje riječi. Promijeni li se vlast, zapamtite sada moje riječi, tjerat će vas buduća vlast u Srbiji, tjerat će Srbe da idu na Thompsonove koncerte i govorit će nam kako je to novi patriotizam i kako je to nova suradnja u Europi. Zapamtite što sam vam rekao" rekao je Vučić.

Poručio je da će doći i do normaliziranja pozdrava 'za dom spremni'.

"Tjerat će Srbe da viču 'za dom spremni' i da viču kako im je lijepo što viču 'za dom spremni'. Ima da vam govore da nije samo Severina, i Thompson je dobar", izjavio je Vučić.

Govoreći o izjavama premijera Andreja Plenkovića, Vučić je ocijenio da se u Hrvatskoj vodi perfidna kampanja protiv Srbije. Tvrdio je da bi buduća vlast u Srbiji, ako dođe do političke promjene, Thompsonove koncerte mogla predstavljati kao dio nove regionalne suradnje, piše Dnevnik.

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