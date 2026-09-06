Vučić: Promijeni li se vlast, tjerat će Srbe da viču 'Za dom spremni' i da idu na Thompsonove koncerte

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u petak u emisiji Srpski Dnevnik na Niš TV-u, u kojoj je izrazio strahove u vezi promjene vlasti u Srbiji.

Upozorio je da bi nova vlast Srbe mogla tjerati na koncerte Marka Perkovića Thompsona.

"Možda govorim s viškom emocija. Zapamtite moje riječi. Promijeni li se vlast, zapamtite sada moje riječi, tjerat će vas buduća vlast u Srbiji, tjerat će Srbe da idu na Thompsonove koncerte i govorit će nam kako je to novi patriotizam i kako je to nova suradnja u Europi. Zapamtite što sam vam rekao" rekao je Vučić.

Poručio je da će doći i do normaliziranja pozdrava 'za dom spremni'.

"Tjerat će Srbe da viču 'za dom spremni' i da viču kako im je lijepo što viču 'za dom spremni'. Ima da vam govore da nije samo Severina, i Thompson je dobar", izjavio je Vučić.

Govoreći o izjavama premijera Andreja Plenkovića, Vučić je ocijenio da se u Hrvatskoj vodi perfidna kampanja protiv Srbije. Tvrdio je da bi buduća vlast u Srbiji, ako dođe do političke promjene, Thompsonove koncerte mogla predstavljati kao dio nove regionalne suradnje, piše Dnevnik.

Овакво ђубре не да није владало, него није ходало овом земљом. Иначе, ако сте заборавили, његови мамлази су пуштали Томпсона на штанду. pic.twitter.com/bQVpWpsjLH — Драган Добрашиновић (@DobrasinovicDr) September 4, 2026