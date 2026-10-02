Vučić ponovno prozvao Plenkovića: "Želi smjenu vlasti u Srbiji"

Donedavni srpski predsjednik Aleksandar Vučić u jeku je predizborne kampanje ponovno prozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći da želi smjenu vlasti u Srbiji i da se zajedno s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, bivšim crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem i drugima uključio u pokušaje utjecaja na politička zbivanja u Srbiji, piše Novi list.

Vučić je na predizbornom skupu u Sremskoj Mitrovici poručio da su se, “svi oni koji mrze Srbiju” ujedinili protiv njega te najavio borbu protiv njih na izborima.

“Albin Kurti želi smjenu vlasti u Srbiji. Želi Plenković. Žele Đukanović i Zvicer. Pa je li vam to dovoljno, narode? Razumijete li sada o čemu se ovdje radi? Vidite li o čemu je ovdje riječ? Okupili su se svi oni koji mrze Srbiju, koji bi htjeli raskomadati Srbiju, rastrgati Srbiju. Koji su to pokušavali svih ovih godina, pa nisu uspjeli, zahvaljujući vašoj snazi. Sada su pronašli trojanskog konja. E, borit ćemo se na izborima i pobijediti ih sve zajedno. I Kurtija i Đukanovića i Plenkovića i Srdanovića i sve njih zajedno”, poručio je Vučić, prenosiKurir.

U svojem je govoru optužio i nekadašnje srpske vlasti da od 2000. do 2008. nisu “mrdnule prstom” na odvajanje Crne Gore i proglašenje neovisnosti Kosova Sve je . Prema njegovim riječima, tadašnji su potezi bili dio unaprijed dogovorenog plana za razaranje države, no poručio je da se ne boji pritisaka te da će sa svojim pristašama pobijediti na izborima.

“Sve je to bio unaprijed dogovoren plan za razaranje i rastakanje Srbije. Je li vidite danas separatističke Vijesti u Podgorici? Ogroman prostor svom Crnogorcu Srdanoviću dali, a on kaže: „Pa svi će u regiji“, misli u Crnoj Gori, „biti mnogo zadovoljniji“. Znate li, ako Vučić padne? A znate li na koga misli? S pravom misli. Pa misli na Mila Đukanovića i Zvicera. Da, misli na svoje drugove koji su se umiješali u izbore u Srbiji i misle da trebaju određivati kako će Srbija izgledati. Misle da ih se bojimo”, rekao je.