Vučić ponovno prozvao Hrvatsku, spominjao Severinu i Thompsona: "Učinit će sve protiv nas"

Aleksandar Vučić ponovno je Hrvatsku uveo u predizbornu kampanju u Srbiji. Na skupu u Pančevu ustvrdio je da Zagrebu ne odgovara, kako je rekao, snažna i uspješna Srbija, a govorio je i o obrambenoj suradnji Hrvatske, Albanije i Kosova te spomenuo Severinu i Marka Perkovića Thompsona.

Govoreći okupljenima, Vučić je ustvrdio da Hrvatska Srbiju doživljava kao konkurenta te da će djelovati protiv njezina jačanja.

„Zašto bi Hrvatskoj odgovaralo da Srbija bude uspješna? Naravno da im smeta i da će učiniti sve protiv nas“, rekao je Vučić.

Posebno se osvrnuo na suradnju Zagreba, Tirane i Prištine na području obrane. Vučić je i ranije taj oblik suradnje predstavljao kao potez usmjeren protiv Srbije.

„Zbog čega su pravili vojni savez s Prištinom i Tiranom? Radili su to sve protiv Srbije jer je Srbija sve snažnija i ne mogu je gaziti kao 2012. godine. Srbija raste i razvija se i u stanju je obraniti se od takvih“, poručio je.

Hrvatska, Albanija i Kosovo u ožujku 2025. u Tirani potpisali su Zajedničku deklaraciju o obrambenoj suradnji. Prema službenom tekstu, njome su predviđeni jačanje obrambenih sposobnosti i industrijske suradnje, zajedničke obuke i vježbe, odgovor na hibridne prijetnje te potpora euroatlantskim integracijama. Hrvatsko Ministarstvo obrane navelo je da je cilj inicijative jačanje stabilnosti i sigurnosti u jugoistočnoj Europi.

Vučić je potom govorio o svojim političkim protivnicima u Srbiji, posebno o Studentskoj listi, a u tom je kontekstu ponovno posegnuo za usporedbama s Hrvatskom.

„Počeli su sa Severinom, a završit će s Thompsonom, pa će nas tjerati da pjevamo i ‘Za dom spremni’. E, neće vam Srbija to pjevati“, rekao je.

Severinu i Marka Perkovića Thompsona Vučić je tako iskoristio kao dio poruke usmjerene prema domaćim političkim protivnicima, dok je Hrvatsku ponovno postavio u središte dijela svog predizbornog nastupa.