Vučić odbacio tvrdnje da će pobjeći ako izgubi izbore: "U Srbiji sam se rodio, u njoj ću umrijeti"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje predsjednika Demokratske stranke (DS) Srđana Milivojevića da će napustiti zemlju ako izgubi izbore, piše N1.

Vučić je rekao da je sramota što se jedna nekada velika stranka, koja je, kako je naveo, imala intelektualce, svela na ljude poput Milivojevića.

"Govori­li su oni da ću bježati, da ću se sklanjati, zbog čega da bježim, što sam podigao Srbiju, zajedno s drugim ljudima, onako kako je nikada nitko nije podigao u njezinoj povijesti, što smo izgradili Srbiju onako kako je nitko nikada nije izgradio, što sam i Beograd izgradio onako kako ga nitko nikada nije izgradio", rekao je Vučić tijekom posjeta vinariji "Cvetković" u mjestu Stanjevo u Aleksandrovcu.

Ocijenio je da se oporba žali jer zna kakav će biti izborni rezultat te da će povjerenje građana dobiti oni koji su odgovorni. Za one koji danas podržavaju DS rekao je da su "još gori od njih, uništili bi zemlju za šest mjeseci, ni toliko im ne bi bilo potrebno".

"Svaki zatvor u Srbiji mi je ljepši od sunca bilo gdje drugdje na svijetu, nigdje nemam ništa ni kuću, ni vilu, niti bilo što, ni novac, ni otvorene račune, samo me moja Srbija zanima, u njoj sam se rodio, u njoj ću umrijeti, boreći se za nju", naveo je Vučić.

Dodao je da će se Srbija svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu.

"Gledamo da se borimo svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuvamo naše stanovništvo. Nama sukob s NATO-om u ovom trenutku nije potreban, ali pogrom i protjerivanje našeg stanovništva nećemo dopustiti", rekao je.