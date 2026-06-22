Vučić odbacio optužbe: "Jedva čekam ići u zatvor zbog toga"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je odbacio tvrdnje da je tijekom studentskog prosvjeda 15. ožujka u Beogradu korišten zvučni top.

Poručio je da nema ništa protiv toga da FBI ili europske sigurnosne službe istraže slučaj.

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Vučić je nakon skupa u beogradskom Sava centru rekao da bi svaka ozbiljna međunarodna sigurnosna služba, nakon provedene istrage, došla do istog zaključka, prenosi Nova.rs.

Podsjetio je da je, kako tvrdi, i ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) utvrdila da tijekom prosvjeda nije bilo uporabe zvučnog topa.

Vučić je rekao da i njegovi politički protivnici dobro znaju da takvo sredstvo nije korišteno.

"To što pričaju o tome da će da nas uhititi zbog toga, samo znači da nemaju plan i ideju. Jedva čekam ići u zatvor zbog toga, jer to je najobičnija laž i svi ljudi iz sigurnosnog sektora znaju da se to nije dogodilo", rekao je on.

Vučić je poručio da ga politički protivnici napadaju jer mu, kako je rekao, ne mogu osporiti rezultate u područjima gospodarstva, infrastrukturnog razvoja, izgradnje stadiona, kazališta i zdravstvenih ustanova.