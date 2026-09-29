Vučić objavio video u kojem glumi konobara: 'Što ćete za desert?'

Srbijanski predsjednik na odlasku Aleksandar Vučić u ponedjeljak navečer na svojem Instagram profilu objavio je predizborni spot za nadolazeće parlamentarne izbore.

"NATO? Nemamo, ali imamo mir i stabilnost. A što biste vi?", stoji u opisu videa u kojem Vučić glumi konobara koji u restoranu poslužuje jednu obitelj.

Umjesto jela, obitelj "naručuje" političke želje, koje Vučić zapisuje. "Meni dajte autoceste", započinje otac u videu, na kojeg se nadovezuje djed i traži "da ne uvodimo sankcije Rusiji i da sačuvamo Kosovo i Metohiju".

"Ja ću dvije stvari - veće plaće i mirovine", govori baka, dok majka navodi da želi nova rodilišta.

'Za desert?'

Riječ tada preuzima sin, koji navodi da želi "da ode Vučić", nakon čega njegovu izjavu presijeca otac i navodi: "Njemu dajte besplatno školovanje." Posljednja riječ pripala je kćeri, koja je zaželjela članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, piše Net.hr.

Kamera se tada prebacuje na Vučića, koji stoji pored stola i govori: "NATO nemamo, ali imamo mir i stabilnost. Za desert?" Otac na to odgovara da bi htio stabilan kurs dinara, na što Vučić poručuje "dogovoreno" i odlazi. "Fin neki čovjek", zaključuje baka, čime završava spot.

Vučić potpisao ostavku u prijenosu uživo

Podsjetimo, Vučić je u nedjelju u prijenosu uživo potpisao ostavku kako bi se, "kao običan građanin", uključio u kampanju za nadolazeće parlamentarne izbore koji se održavaju 25. listopada.

Vučić je pak u ponedjeljak predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će privremeno obnašati ovlasti šefa država do predsjedničkih izbora krajem prosinca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Александар Вучић (@avucic)