Vučić: "Ne očekujem skoro proširenje EU"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zemlje zapadnog Balkana moraju više surađivati ako žele ostvariti napredak na europskom putu, istaknuvši kako nije uvjeren da će Europska unija u skorije vrijeme biti spremna za novo proširenje.

Govoreći na otvaranju dvodnevne Konferencije predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Europskoj uniji, koja se održava u Beogradu, Vučić je rekao da ne očekuje brze odluke Bruxellesa o prijemu novih članica. Unatoč tome, smatra da države regije trebaju nastaviti provoditi reforme i približavati se europskim standardima.

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Ocijenio je da bi bilo nelogično da Srbija postane članica EU ako u istom procesu ne napreduju i druge zemlje regije, poput Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Vučić je upozorio da zapadni Balkan još uvijek nije uspio ostvariti puni protok ljudi, robe, kapitala i usluga, iako države povezuje zajednička povijest. Prema njegovim riječima, regija se i dalje suočava s posljedicama sukoba iz devedesetih godina, što otežava dublju suradnju.

Na konferenciji sudjeluju predsjednici i visoki predstavnici parlamenata zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji, a među uzvanicima je i predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk, kojemu je ovo prvi službeni posjet Srbiji u posljednjih 15 godina.

Stefančuk je zahvalio Srbiji na podršci Ukrajini te poručio da njegova zemlja i dalje trpi teške posljedice ruskih napada na civile i ključnu infrastrukturu. Pozvao je međunarodnu zajednicu na nastavak vojne, političke i humanitarne pomoći, istaknuvši kako vjeruje da će Ukrajina obraniti svoju slobodu i jednog dana postati članica Europske unije.

U Skupštini Srbije istaknuli su da je cilj konferencije razmjena iskustava država kandidata u procesu europskih integracija te jačanje suradnje među parlamentima na putu prema članstvu u EU.