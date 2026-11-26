Aleksandar Vučić tijekom dvosatnog gostovanja na televiziji Informer govorio je o uhićenju vlasnika tog medija Dragana J. Vučićevića, novoj vlasti u Srbiji, mogućnosti vlastitog uhićenja ili atentata, a najavio je i štrajk glađu. Tijekom gostovanja u više je navrata spomenuo i Hrvatsku.

Komentirajući uhićenje Vučićevića, ustvrdio je da se vlasnika Informera progoni zbog javno izgovorenih riječi.

– Dragana J. Vučićevića ne progone zbog kriminala, ne progone ga zbog korupcije, ne progone ga zato što je nepošten, progone ga zato što je nešto govorio. To se u suvremenom svijetu naziva verbalnim deliktom, besmislenim kaznenim djelima zbog kojih su Stevan Dojčinović, Georgiev i svi ostali dosad mogli dobiti pet milijuna godina zatvora. A nisu dobili ni sat vremena – rekao je Vučić.

"Uhićenje nije najgore što se može dogoditi"

Vučić je rekao da je članovima svoje obitelji i ljudima iz najbližeg okruženja poručio da budu spremni na najteže situacije.

– Ljudi moraju biti spremni izdržati najteže stvari, moraju biti spremni na najteže situacije. Potrudio sam se i ljudima iz svojeg okruženja i članovima obitelji, svima, poručiti da budu spremni na najgore, a uhićenje nije najgore što se može dogoditi. Od vas vrlo brzo naprave žrtvu i ljudi brzo shvate o čemu je riječ – rekao je.

Ustvrdio je i da će nakon uhićenja Vučićevića upravo on postati meta svojih političkih protivnika.

– Ići će na moje uklanjanje ili ubojstvo ili uhićenje ili lustraciju, kako god okrenete. Sve drugo oni mogu podnijeti, mene ne mogu podnijeti. To je suština – rekao je Vučić.

Najavio štrajk glađu

Tijekom gostovanja na Informeru Vučić je najavio i mogućnost skorog početka štrajka glađu, ne precizirajući kada će ga započeti.

– Neću uzimati terapiju, neću uzimati ništa. Pitanje je trenutka kada ću započeti štrajk glađu. Kada ga započnem, povratka više nema. Liječnicima ću u pisanom obliku zabraniti da mi pružaju bilo kakvu pomoć. Bit ću potpuno odlučan, ali to će biti moja borba protiv njih – izjavio je Vučić.

Ponovno prozvao Hrvatsku

Vučić je tijekom gostovanja u više navrata spomenuo i Hrvatsku.

Voditeljica Informera govorila je o hrvatskom europarlamentarcu i izvjestitelju Europskog parlamenta za Srbiju Toninu Piculi, srpskom redatelju Goranu Markoviću te navodnom sudjelovanju hrvatskih obavještajnih struktura u političkim promjenama u Srbiji.

Ustvrdila je da je promjena vlasti u Srbiji bila dio projekta te da se od novih vlasti očekuje, među ostalim, priznanje neovisnosti Kosova. Potom je Vučića upitala tko zapravo sada vlada Srbijom.

Vučić je odgovorio da postoji pet centara moći, među kojima je na prvo mjesto stavio strane aktere, ponajprije one iz Hrvatske.

– Vlada vam dio tih stranaca koji je provodio obojenu revoluciju, prije svega iz Hrvatske, koja čuva i provodi interese i nekih drugih – ustvrdio je Vučić.