Vučić komentirao Thompsonov koncert u Vukovaru: Posebno se osvrnuo na „Bojnu Čavoglave“

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je veliki koncert Marka Perkovića Thompsona održan u subotu navečer u Vukovaru. Prema prvim procjenama, koncert je okupio više od 100 tisuća ljudi, a Vučić se u svojoj reakciji posebno osvrnuo na izvođenje pjesme „Bojna Čavoglave“ i pozdrav „Za dom spremni“.

Govoreći o Hrvatskoj i odnosu prema ustaškom režimu, Vučić je iznio niz oštrih tvrdnji.

„Mnogi u Europi ne znaju povijest ili je ne žele znati, ne razumiju da je čak i po svjedočenjima to bio najgori zločinački režim, po svojoj monstruoznosti i surovosti gori čak i od Hitlerovog režima. Oni se time diče i ponose. Obratite pažnju što piše u njihovim mainstream ljevičarskim, čak projugoslavenskim medijima. Onda vam je jasno što misle i o Jugoslaviji, Srbima i drugima“, rekao je Vučić.

Pozdrav usporedio s nacističkim

Srbijanski predsjednik potom je komentirao pozdrav „Za dom spremni“, koji se čuo na početku Thompsonove pjesme „Bojna Čavoglave“. Thompson je tijekom koncerta poručio kako oni koji osporavaju tu pjesmu i pozdrav, prema njegovu stajalištu, osporavaju i Domovinski rat.

Vučić je pozdrav usporedio s nacističkim „Sieg heil“.

„To je jedan, kako bi oni rekli, party, dernek, ništa posebno. Nikom ništa zbog 'Za dom spremni', što je isto što i 'Sieg heil' kod njemačkih nacista bilo, samo malo gore jer su veće monstruoznosti... Iste su monstruoznosti činili“, kazao je.

Vučić se osvrnuo i na pjesme za koje tvrdi da su se tijekom događaja u Hrvatskoj pjevale protiv Srbije.

„I onda dođe tu na granicu sa Srbijom i pjevaju pjesme 'stići će vas naša ruka u Srbiji, bando četnici'. Mi bismo valjda trebali biti nasmijani i reći – baš lijepa pjesma, baš vam to dobro ide i s oduševljenjem to prihvatiti. Kod nas nema nervoze“, rekao je.

Na pitanje reakcije Srbije, Vučić je kazao kako zbog takvih događaja ne smatra potrebnim Hrvatskoj slati prosvjedne note. Ustvrdio je da bi ih Srbija, kada bi reagirala na svaki takav slučaj, morala slati „barem 12 puta dnevno“.

„To se kod njih udomaćilo i svakodnevno je. Mi moramo dobro razumjeti u kakvom okruženju živimo. Nacizam je u dijelu Europe povampiren. Znamo da smo uvijek bili žrtve nacizma i njihovih raznih sluga i da budemo dovoljno snažni da odvratimo onoga tko pomisli da može napadati našu zemlju. Netko se ponosi svojim nacističkim pozdravom, a netko svojom antinacističkom prošlošću i budućnošću. Zadovoljan sam i sretan zbog toga“, zaključio je Vučić.

Prve procjene govore o oko 120 tisuća posjetitelja

Službeni konačni podaci o broju posjetitelja još se čekaju, dok je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček kazao kako prve procjene govore o približno 120.000 ljudi.

Prema dosad objavljenim informacijama, do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi. Evidentirano je 78 prekršaja povezanih s uporabom pirotehničkih sredstava te sedam prekršaja javnog reda i mira.

Koncert u Vukovaru imao je i humanitarnu svrhu. Prihod od ulaznica namijenjen je završetku Studentskog doma salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji „I ti si Vukovar“ za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.