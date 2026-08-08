Vrućine pogodile i životinje na Marjanu, građanima upućen apel

Visoke ljetne temperature ne stvaraju probleme samo ljudima, već i životinjama koje obitavaju na području Park-šume Marjan. Kako bi im barem donekle olakšali razdoblje velikih vrućina, djelatnici Javne ustanove Park-šuma Marjan proteklih su dana uredili pojilišta.

Kako su objavili na društvenim mrežama, očišćeno je i svježom vodom napunjeno desetak pojilišta na području Marjana, čime se životinjama želi osigurati prijeko potrebna voda tijekom najtoplijeg dijela ljeta.

Iz Park-šume Marjan pritom su pozvali i građane da pomognu životinjama tijekom toplinskog vala.

"Pomozite i vi! U vaše vrtove, balkone i dvorišta ostavite posude sa svježom vodom. Tako ćemo malim stanovnicima našeg grada olakšati da prebrode ove velike vrućine", poručili su.

Naglasili su kako zaštita prirode ne podrazumijeva samo brigu o šumi i biljkama, već i o životinjskom svijetu koji u takvim vremenskim uvjetima također treba pomoć.

"Sav živi svijet ovisi o nama, a kao najinteligentnija bića imamo i najveću odgovornost da ga čuvamo", zaključili su iz Park-šume Marjan.