Vrućine mijenjaju potrošačke navike: Najveći pad bilježi jedna omiljena namirnica

Osim što utječu na zdravlje potrošača, veliki valovi vrućina utječu i na njihove potrošačke navike, pa podaci iz domaćih trgovina pokazuju da u vrijeme toplinskih valova i vrućina općenito dolazi do promjena u potražnji za pojedinim vrstama proizvoda.

Drugim riječima, neke se vrste proizvoda prodaju drastično manje, dok druge pak značajnije rastu, a većina trgovina pripremljena je na takve situacije te unaprijed prilagođava asortiman robe da bi uspjela zadovoljiti potrebe svojih kupaca.

Konkretno, podaci koje smo dobili od Konzuma i Studenca pokazuju da u vrijeme velikih vrućina i toplinskih valova ponajviše pada potražnja za jednom namirnicom, piše Jutarnji.

Riječ je o čokoladi i dijelu čokoladnih proizvoda koji se drastično manje kupuju zbog činjenice da su u pitanju artikli koji se na visokim temperaturama tope te mijenjaju kvalitetu.

Asortiman planiraju unaprijed

Pored toga, u vrijeme toplinskih udara i visokih vrućina smanjuje se i potražnja potrošača za toplim napicima kao što su kave i čajevi, a znatan dio pada potražnje odnosi se, logično, i na proizvode kao što su juhe i topli obroci, koje potrošači ljeti značajno manje konzumiraju.

"Turistička sezona jedno je od ključnih razdoblja za naše poslovanje i donosi značajne promjene u potražnji na koje odgovaramo pažljivim planiranjem. Asortiman planiramo znatno unaprijed, koristeći napredne analitičke alate, strojno učenje i umjetnu inteligenciju, koji nam omogućuju preciznije prognoziranje potražnje te prilagodbu zaliha različitim tipovima prodavaonica, od urbanih i ruralnih sredina do obalnih lokacija tijekom turističke sezone", poručili su iz Konzuma.

Pored pada potražnje za čokoladom, kavom i čajevima, iz Konzuma poručuju da se nakon proljetnog vrhunca prirodno smanjuje i potražnja za vrtnim programom, ali otkrivaju i neke druge promjene.

Voda bilježi najveću potražnju

"Kod konzerviranog i smrznutog voća i povrća dio potražnje tijekom ljeta prelijeva se na svježe proizvode koji su tada u sezoni, pa upravo svježe voće i povrće bilježi rast prodaje, s fokusom na domaće proizvode kao što su, primjerice, lubenice, šljive, mladi krumpir ili kukuruz šećerac", napominju.

Naravno, s padom potražnje pojedinih vrsta artikala trgovci bilježe i rast pojedinih kategorija, posebno u segmentu napitaka.

"Najveći rast bilježimo kod vode, gaziranih bezalkoholnih pića, ledenih čajeva, izotoničnih napitaka, sladoleda, svježeg voća, jogurta i drugih rashlađenih mliječnih proizvoda, proizvoda za roštilj. Općenito gledano, kategorija pića ostvaruje najveći rast prodaje tijekom razdoblja visokih temperatura, pri čemu voda bilježi najveću potražnju", poručili su iz Studenca, u kojemu se za ljetnu sezonu, napominju, pripremaju mjesecima unaprijed.

"U tom razdoblju povećavamo narudžbe i nastojimo osigurati redovite isporuke proizvoda za kojima tradicionalno raste potražnja tijekom toplijih mjeseci, prije svega različitih vrsta vode, bezalkoholnih i osvježavajućih pića, sladoleda i slično. Istodobno proširujemo i ponudu sezonskog neprehrambenog asortimana, poput proizvoda za zaštitu od sunca i njegu kože nakon sunčanja, ručnika, rekvizita za plažu te drugih proizvoda koji odgovaraju potrebama kupaca tijekom ljetnih mjeseci", otkrivaju za Jutarnji.

Ljeti ne prolaze tamna žestoka pića

Podaci se otprilike podudaraju i s podacima koje ovih dana prenosi francuski Le Figaro, a koji je statistiku prikupio od međunarodne konzultantske kuće NielsenIQ.

Podaci se odnose na razdoblje između 22. i 28. lipnja, kad je Francuskom harao toplinski val i kad se u supermarketima drastično promijenila potražnja.

Segment juha tako je u Francuskoj tada zabilježio pad volumena od 16 posto, čajevi su pali 12, a kave 11 posto.

Slatko i šećeri bilježe pad kao i u Hrvatskoj - šećeri i čokoladne pločice pali su 20, a namazi 11 posto, a dio pada čokoladnog programa u Francuskoj bio je posljedica obustave dostave isporuka nekih distributera, koji su ih uveli jer njihovi proizvodi nisu mogli izdržati transport tijekom toplinskog vala.

Francuska je u tom razdoblju bilježila i pad tamnih žestokih pića kao što su viski i obogaćena vina, ali manje su se prodavale i kobasice te potpaljivači za roštilj.