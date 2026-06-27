Vrućina nije zaustavila feštu u Kaštelima: Obrtnici iz cijele Hrvatske kuhali za "Našu dicu"

Iznimno visoke temperature koje su ovog vikenda pogodile Kaštela nisu spriječile obrtnike iz cijele Hrvatske da ukrste svoje kuhače te po 12. put organiziraju manifestaciju Eno gastro Kaštela.

Udruženje obrtnika Kaštela, uz pokroviteljstvo Grada Kaštela, Turističke zajednice Grada Kaštela, tvrtke Zeleno i modro d.o.o., Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, organiziralo je manifestaciju Eno gastro Kaštela 2026.

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Ova jedinstvena gastronomska večer već se tradicionalno održava krajem lipnja u Kaštelima, a porat u Kaštel Starom postaje središte kulinarskih majstorija. I na ovogodišnjoj manifestaciji sudjelovalo je više od 20 udruženja iz gotovo svih krajeva Hrvatske, a njihovi su članovi ukrstili kuhače i svezali pregače kako bi predstavili delicije svoga kraja.

Kuhalo se, peklo, dinstalo i guštalo

Na ovom tradicionalnom druženju obrtnika, koje je prilika za međusobnu razmjenu iskustava i upoznavanje obrtnika iz drugih krajeva Hrvatske, hrana se pripremala na licu mjesta. Rezalo se, peklo, kuhalo, dinstalo i miješalo, a za svako se nepce našlo ponešto.

Riba s gradela, crni rižot, škampi, pršut, kulen, domaći sir, manistra, hamburgeri, kobasice i kotlovina samo su dio bogate ponude koju su posjetitelji mogli kušati.

Sav prihod ide u humanitarne svrhe

Sve se to moglo kušati za samo pet eura, a sav prihod namijenjen je u humanitarne svrhe, kaštelanskoj udruzi "Naša dica".

U zabavnom dijelu programa nastupila je klapa Gabine, a nakon njih na pozornicu se popeo Bravo band, koji je atmosferu trebao dodatno zagrijati do sitnih noćnih sati.