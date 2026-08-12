VRUĆE JE! Split na samo tri desetinke od apsolutnog rekorda: Kolovoški rekord već je pometen

Nevjerojatna vrućina u Splitu. Na Marjanu je oko 13 sati izmjereno čak 39,2 °C, čime je dosadašnji rekord za kolovoz srušen bez većih problema. A sada se postavlja pitanje - može li danas pasti i apsolutni rekord Splita? Split proživljava još jedan povijesni meteorološki dan. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka na službenoj meteorološkoj postaji Split-Marjan prije otprilike pola sata dosegnula je nevjerojatnih 39,2 °C.

Time je već "pometen" dosadašnji kolovoški temperaturni rekord. Naime, prema podacima DHMZ-a, najviša temperatura zraka koja je na Marjanu tijekom kolovoza bila izmjerena od početka mjerenja iznosila je 38,5 °C. Taj rekord postavljen je 13. kolovoza 2015. godine. Meteorološki niz za postaju Split-Marjan seže sve do 1948. godine. Današnjih 39,2 °C tako je čak sedam desetinki iznad dosadašnjeg kolovoškog maksimuma.

Apsolutni rekord udaljen samo tri desetinke

No tu priči možda nije kraj. Podsjetimo, Split je svoj apsolutni temperaturni rekord srušio prije samo mjesec i pol dana. Dana 30. lipnja 2026. na Marjanu je službeno izmjereno 39,5 °C, što je najviša temperatura zraka zabilježena na toj postaji od početka mjerenja.

Današnja vrijednost od 39,2 °C znači da je Split u ovom trenutku samo tri desetinke stupnja udaljen od izjednačavanja apsolutnog rekorda. A s obzirom na to da je pred nama još najtopliji dio dana, bit će iznimno zanimljivo pratiti daljnje kretanje temperature na Marjanu. Krajem lipnja dogodila se gotovo nevjerojatna situacija. Split je tijekom jednog poslijepodneva nekoliko puta rušio vlastiti rekord. Automatska mjerenja tada su u jednom trenutku pokazivala i 39,6 °C, dok je konačna maksimalna vrijednost izmjerena na maksimalnom termometru iznosila 39,5 °C.

Hoće li Split danas do 39,5 °C?

Današnji razvoj situacije stoga će se pratiti iz minute u minutu. Jedno je već sigurno - 12. kolovoza 2026. ušao je u meteorološku povijest Splita, jer nikada ranije tijekom kolovoza na Marjanu nije zabilježena ovako visoka temperatura. Kolovoški rekord je pao, i to uvjerljivo. Sada ostaje samo pitanje može li temperatura nastaviti rasti još nekoliko desetinki i ugroziti, izjednačiti ili čak srušiti apsolutnih 39,5 °C iz lipnja ove godine. S obzirom na aktualnih 39,2 °C - Split je opasno blizu.