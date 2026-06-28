Vruća boksačka večer u Solinu: Osam žestokih mečeva, Lovre Čoza najbolji boksač 4. Dalmacija kupa

U Gradskoj sportskoj dvorani Bilankuša u Solinu sinoć je održan 4. Dalmacija kup, boksačka priredba koja je još jednom pokazala da ovaj sport u Dalmaciji ima snažnu bazu, publiku i sve ozbiljniju organizacijsku razinu. Događaj je održan u organizaciji Boksačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije i BK Leonid Gym Kaštela, a gledatelji su imali priliku vidjeti ukupno osam borbi.

Nije bilo lako ni boksačima ni publici. Dvorana Bilankuša bila je vrlo zagrijana, atmosfera borbena, a večer je dodatno bila posebna jer se održavala u vrijeme kada je velik dio javnosti već bio u “zagrijavanju” za praćenje Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Unatoč tome, publika je stigla podržati boksače, što zaslužuje posebnu pohvalu.

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Lovre Čoza najbolji boksač 4. Dalmacija kupa

Nakon osam intenzivnih mečeva, za najboljeg boksača 4. Dalmacija kupa proglašen je Lovre Čoza iz BK Pit Bull Split, koji je u odličnom meču svladao Ivana Jerkovića iz BK Grom Split.

Pehar za najborbeniji par pripao je dvojcu Bruno Filipčić iz BK Omega Zagreb i Stefan Škorbanović iz BK Zlatičanin Podgorica, dok je za najboljeg tehničara proglašen Tomislav Mikelić iz BK Pauk Split.

Rezultati borbi

U prvoj borbi Nikola Bertić iz 101 Gym-a slavio je protiv Ivana Ivkovića iz BK Infinitus prekidom, odnosno rezultatom W(RSC).

Josip J. Boduljak iz 101 Gym-a pobijedio je Mihaila Mihailovića iz BK Zlatičanin CG rezultatom 3:0 u kategoriji do 65 kilograma.

U kategoriji do 85 kilograma Ernest Safarov iz BK Gladiator Dubrovnik bio je bolji od Dina Rakića iz BK Leonid, također rezultatom 3:0. Luka Matić iz 101 Gym-a svladao je Ivana Odrljina iz BK Grom rezultatom 3:0.

Martin Grgec iz BK Bandog Zadar slavio je protiv Marija Franića iz BK Marjan prekidom, dok je Bruno Filipčić iz BK Omega Zagreb pobijedio Stefana Škorbanovića iz BK Zlatičanin CG.

U sedmom meču Luka Petar Pavičić iz BK Torcida svladao je Tomislava Mikelića iz BK Pauk rezultatom 3:0, a u posljednjoj borbi večeri Lovre Čoza iz BK Pit Bull Split pobijedio je Ivana Jerkovića iz BK Grom, također rezultatom 3:0.

“Savez radi vrhunski posao”

Događaj su podržali i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije. Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu SDŽ, istaknuo je da Boksački savez SDŽ radi odličan posao.

“Boksački savez SDŽ u suradnji sa Županijom radi vrhunski posao u razvoju ovoga sporta i nastavljamo pratiti Dalmacija kup i iduće godine”, poručio je Primorac za Dalmaciju Danas.

Čogelja: “Ovo je lijepa priča koja će se nastaviti”

Splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja naglasio je da Županija posljednjih godina povećava ulaganja u sport i kulturu, što se, kako kaže, vidi i kroz ovakve događaje.

“Protekle dvije godine u Odjelu za sport i kulturu znatno su podignuta sredstva za jedno i drugo, što se vidi po svim događanjima. Naglasak smo dali na sportske saveze. Čestitamo Boksačkom savezu SDŽ i gospodinu Borisu Vujeviću na organizaciji Dalmacija kupa u boksu. Vruća večer je bila, kao i mečevi, a svim pobjednicima čestitamo. SDŽ će i dalje povećavati sredstva za sport. Posebno nam je drago da smo gledali mlade sportaše, a osiguravamo i stipendije za mlade sportaše i trenere. Ovo je lijepa priča koja će se nastaviti”, rekao je Čogelja.

Vujević zahvalio Gradu Solinu i Županiji

Zadovoljan je nakon završetka bio i Boris Vujević, koji je zahvalio svima koji su došli u Bilankušu.

“Zahvalni smo svima koji su došli pogledati IV. Dalmacija kup u sportskoj dvorani Bilankuša. Nadam se da su svi uživali u vrhunskim mečevima. Zahvaljujem Gradu Solinu na suorganizaciji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, posebno pročelniku Željku Primorcu i dožupanu Stipi Čogelji koji su podržali događaj i svojim dolaskom. Također zahvaljujem županu Blaženku Bobanu na velikoj potpori”, poručio je Vujević.

Filipčić: “Meč je bio visokog intenziteta”

Jedan od aktera najborbenijeg para večeri, Bruno Filipčić iz Zagreba, nije skrivao zadovoljstvo nakon nastupa.

“Dolazim iz Boksačkog kluba Omega. Boksao sam protiv reprezentativca Crne Gore i meč je bio prilično visokog intenziteta. Želim se zahvaliti organizatorima turnira što su me pozvali, kao i svim gledateljima”, kazao je Filipčić.

Četvrti Dalmacija kup tako je i ove godine opravdao očekivanja. Bilankuša je vidjela osam borbi, snažnu energiju u ringu i još jednu potvrdu da dalmatinski boks ima publiku, organizaciju i budućnost.