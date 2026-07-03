Vrtići u Splitu pred štrajkom? Sindikat proziva Šutu, Grad uzvraća: "Dogovor nije propao"

Kako smo jučer pisali Sindikat odgoja i obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) nakon šest održanih sastanaka neuspješno je okončao postupak mirenja s Gradom Splitom jer predstavnici Grada nisu ispoštovali dogovor postignut tijekom pregovora i mirenja.

Tijekom postupka mirenja usuglašen je prijedlog III. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora kojim bi se osnovica za obračun plaće povećala u tri koraka – na 1.015 eura od 1. lipnja 2026., na 1.025 eura od 1. rujna 2026. te na 1.035 eura od 1. prosinca 2026. godine. Dogovoreno je i uvođenje dodatka na plaću za odgojitelje koji obavljaju voditeljske poslove u iznosu od 1 % po odgojnoj skupini u vrtićkom objektu.

''Šuta nije došao na potpisivanje Kolektivnog ugovora''

Na posljednjem sastanku mirenja, na kojem je trebalo doći do potpisivanja III. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, nije se pojavio gradonačelnik Tomislav Šuta, niti ijedan predstavnik gradske vlasti ovlašten za donošenje odluke. Sindikatu je pritom priopćeno da nije donesen rebalans Proračuna koji je trebao biti donesen u lipnju, da nije poznato kada će biti donesen te da Grad u ovom trenutku ne može potpisati dogovorene III. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. Ovakav pristup pokazuje kako gradonačelnik obezvređuje rad radnika dječjih vrtića i kako mu nije bitan socijalni dijalog i socijalni partneri, stoji u priopćenju SOMK-a.

No, iz Grada Splita oštro opovrgavaju navode te pojašnjavaju kako je, na posljednjem sastanku, zbog spriječenosti gradonačelnika, u ime Grada sudjelovao nadležni pročelnik, koji je predstavnicima sindikata jasno komunicirao da će, odmah po usvajanju rebalansa Proračuna na idućoj sjednici Gradskog vijeća, biti potpisane dogovorene izmjene Kolektivnog ugovora. Na prethodnim sastancima sudjelovao je zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić kao i nadležni pročelnik te predstavnici upravnih tijela Grada, pojašnjavaju.

- U Splitu je jako čudna situacija. U drugim gradovima najčešće postignemo sporazum dok smo u Splitu imali čak šest mirenja, a najčešće po zakonu imamo pet. Kroz dijalog nismo uspjeli ništa postići, čak smo saznali da točka o rebalansu Proračuna uopće nije uvrštena na Dnevni red Gradskog vijeća, niti se zna hoće li uopće biti uvrštena. Nemamo nikakvu garanciju, a za naše radnike tražimo plaće po zakonu i ako se ne desi ovo povećanje osnovice odgojitelji će imati manju plaću nego radnici u odgojno-obrazovnim ustanovama, kazala nam je Božica Žilić.

Upitan rebalans Proračuna

Iz Gradske uprave Split tvrde upravo suprotno te navode kako su navodi iz današnjeg priopćenja o izbjegavanju dogovora neutemeljeni. Razlog zbog kojeg Kolektivni ugovor još nije potpisan isključivo je činjenica da rebalans Proračuna još nije usvojen, odnosno da za to prethodno moraju biti osigurana proračunska sredstva.

Iz Sindikata su odlučni te navode da ukoliko Grad Split u međuvremenu ne ispuni preuzete obveze i ne pristupi potpisivanju dogovorenih Izmjena Kolektivnog ugovora, slijedi „buran početak pedagoške godine“. Pod ''buran početak pedagoške godine'' iz Sindikata smatraju odlazak u štrajk, koji, po njihovim riječima nije nikakva prijetnja nego pravo na traženje boljih uvjeta.

Očekuje li se štrajk na jesen?

- Apeliramo na Grad Split da se takva situacija ne dogodi jer iz Sindikata ne prijetimo štrajkom nego ukazujemo na nepoštovanje prema radnicima. Stoga, još jednom pozivamo gradonačelnika Tomislava Šutu da pokaže odgovornost prema radnicama i radnicima dječjih vrtića te da bez daljnjeg odgađanja provede ono što je tijekom procesa mirenja već usuglašeno. Vjerujemo da se dogovor još uvijek može postići, ali za to je potrebno da Grad obnovi socijalni dijalog i iskaže spremnost za ispunjenje preuzetih obveza, kazala nam je Žilić.

Iz Grada, pak, naglašavaju kako Grad Split ostaje predan socijalnom dijalogu te očekuje da će se odmah po usvajanju rebalansa pristupiti potpisivanju dogovorenih izmjena Kolektivnog ugovora.