Vrlo važna obavijest za sve vozače u Splitu, zbog radova u Vukovarskoj - privremena prometna regulacija

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u unaprjeđenju sustava odvodnje i vodoopskrbe Splita. Radovi se izvode u sklopu Ugovora P3 – „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Trenutno se radi na južnom dijelu križanja Vukovarske i Ninske ulice, uključujući i spoj s Ninskom ulicom. Prema privremenoj prometnoj regulaciji, cijeli južni kolnik križanja zauzelo je gradilište, a promet se u potpunosti preusmjerava na sjeverni kolnik Vukovarske ulice, gdje se sada odvija dvosmjerno.

Zbog nepredviđenih radova na križanju i hitne sanacije postojećeg cjevovoda radovi su se odužili, a Ninska ulica je privremeno zatvorena.

Povratak prometa u punom profilu 18. rujna

Planirano je da radovi potraju do četvrtka, 18. rujna 2025., kada bi u večernjim satima Vukovarska ulica trebala biti puštena u promet u punom profilu.

Iz Vodovoda i kanalizacije zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.

Investicija veća od 321 milijun eura

Ukupna vrijednost projekta iznosi 321.282.030,49 eura. Od toga će se 68,01 % financirati bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok će se preostalih 31,29 % pokriti nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta ispunjavaju se EU standardi u vodo-komunalnim djelatnostima, a posebno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju. Time će se osigurati veća pokrivenost vodoopskrbnom mrežom i unaprijediti sustav odvodnje na području aglomeracije Split – Solin.