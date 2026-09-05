Vrlo loša kvaliteta zraka u Šibeniku: Dim s požarišta stigao do grada, evo gdje je najgore

Dim s požarišta u zaleđu Šibensko-kninske županije, ponajprije s područja Perkovića, tijekom jutra stigao je do Šibenika i znatno pogoršao kvalitetu zraka, objavio je Šibenik Meteo.

Prema mjerenjima objavljenima u 7:46 sati, najlošija situacija bila je na Brodarici, gdje je indeks kvalitete zraka (AQI) dosegnuo čak 229. Koncentracija sitnih lebdećih čestica PM2.5 iznosila je 229 µg/m³, dok je koncentracija PM10 čestica dosegnula 245,6 µg/m³.

Povišene vrijednosti zabilježene su i u drugim dijelovima Šibenika. Na Vidicima je izmjeren AQI 125, uz PM2.5 od 117 i PM10 od 139,1 µg/m³, dok je na Šubićevcu AQI iznosio 86. Ondje je izmjereno 62 µg/m³ PM2.5 te 84,7 µg/m³ PM10 čestica. Podaci se osvježavaju svakih 15 minuta pa se stanje tijekom jutra može mijenjati.

Iz Šibenik Metea upozoravaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom i intenzivnije fizičke aktivnosti. Poseban oprez preporučuju djeci, starijim osobama te osobama s respiratornim i srčanim tegobama. Savjetuju i zatvaranje prozora i vrata te, ako je moguće, boravak u zatvorenim prostorima.

Situacija bi se tijekom jutra ipak trebala mijenjati. Očekuje se okretanje vjetra na jugozapadne i zapadne smjerove, što bi trebalo pomoći razilaženju dima i postupnom poboljšanju kvalitete zraka.

Požar između Perkovića i Slivnog izbio je jučer poslijepodne, a gašenje je nastavljeno i jutros. Prema podacima vatrogasaca, tijekom intervencije na terenu je bio 51 vatrogasac s 19 vozila, a iz zraka su djelovala četiri kanadera i dva Air Tractora.