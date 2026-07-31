Vrlika ponovno postaje pozornica najpoznatije hrvatske opere

U jedinstvenom prirodnom ambijentu Vrličke česme, u subotu 8. kolovoza, ponovno će oživjeti priča koja već gotovo stoljeće osvaja publiku diljem svijeta. Opera "Ero s onoga svijeta", najpoznatije i najizvođenije hrvatsko operno djelo, vraća se na mjesto koje je nadahnulo njezin nastanak, spajajući glazbu, književnost, tradiciju i vrlički kraj u jedinstven kulturni doživljaj.

Ovogodišnja izvedba ima posebno značenje jer se obilježava 150. obljetnica rođenja Milana Begovića, jednog od najvećih hrvatskih književnika i dramatičara, rođenog upravo u Vrlici. Njegov libreto, nastao iz ljubavi prema zavičaju, običajima i ljudima vrličkog kraja, poslužio je skladatelju Jakovu Gotovcu kao temelj za operu koja je postala trajna vrijednost hrvatske kulture i jedno od naših najuspješnijih umjetničkih djela na međunarodnoj sceni.

Izvesti "Eru" upravo u Vrlici znači vratiti ga njegovim korijenima. Vrlička česma nije samo dojmljiva prirodna pozornica, već simbol prostora iz kojeg je potekla priča koja već generacijama oduševljava publiku. U takvom okruženju svaka izvedba poprima posebnu autentičnost, a susret umjetnosti i baštine ostavlja snažan dojam na svakog posjetitelja.

Značaj ovogodišnjeg događaja potvrđuje i visoko pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske, predvođene predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, kao i potpora Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Vrlike. Njihova potpora potvrđuje kako je ova izvedba mnogo više od kulturnog događaja – ona je čuvanje nacionalne baštine, promicanje hrvatske umjetnosti i snažna promocija Vrlike kao mjesta iznimne kulturne vrijednosti.

Opera "Ero s onoga svijeta" već desetljećima povezuje vrhunsku glazbenu umjetnost s narodnom tradicijom, humorom i životom dalmatinskog zaleđa. Svaka nova izvedba na Vrličkoj česmi potvrđuje da je riječ o djelu koje ne pripada samo opernim pozornicama, nego i narodu iz kojeg je nastalo.

Pozivamo sve ljubitelje opere, kulture i hrvatske baštine da 8. kolovoza budu dio ove iznimne večeri. Pod zvjezdanim nebom, u srcu Vrlike, publika će imati priliku doživjeti "Eru s onoga svijeta" na najljepšoj mogućoj pozornici – ondje gdje njegova priča i dalje živi.