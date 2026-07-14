Vrlički uštipak ponovno u središtu pozornosti – prijave za 12. Svjetsko prvenstvo su otvorene

Grad Vrlika i ove će godine biti domaćin jedinstvenog gastronomskog događaja koji već tradicionalno okuplja ljubitelje domaće kuhinje i čuvare kulinarske baštine. U subotu, 18. srpnja, s početkom u 19 sati, na vrličkoj Fontani održat će se 12. Svjetsko prvenstvo u spremanju vrličkih uštipaka.

Riječ je o manifestaciji koja iz godine u godinu privlači sve veći broj natjecatelja i posjetitelja, a cilj joj je očuvati i promovirati vrlički uštipak – jednu od najprepoznatljivijih tradicionalnih delicija vrličkog kraja.

Organizatori ističu kako je natjecanje otvoreno za sve zainteresirane. Sudjelovati mogu svi koji žele pokazati svoje kulinarsko umijeće, bez obzira dolaze li iz Vrlike, drugih dijelova Hrvatske ili inozemstva. Za prijavu nije presudno mjesto stanovanja, već želja da se okušate u pripremi ove tradicionalne delicije i postanete dio jedinstvene gastronomske priče.

Prijave za natjecanje otvorene su do petka, a zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 021 827 460 ili slanjem prijave na e-mail adresu info@visitvrlika.com.

Uz natjecateljski dio programa, posjetitelji će imati priliku razgledati i izložbu radova Učeničke zadruge ZVRK Osnovne škole Milana Begovića, čiji će učenici predstaviti svoje kreativne radove i na taj način dodatno obogatiti sadržaj ovog tradicionalnog događaja.

Manifestacija će, kao i svake godine, biti prilika za druženje, razmjenu iskustava i uživanje u autentičnim okusima Dalmatinske zagore. Očekuje se odlična atmosfera, brojni posjetitelji i još jedno izdanje prvenstva koje potvrđuje kako tradicija i danas može okupiti ljude svih generacija.

Svi koji žele sudjelovati ili podržati natjecatelje pozvani su doći na Fontanu u Vrlici u subotu, 18. srpnja, u 19 sati i biti dio večeri posvećene vrličkom uštipku, običajima i zajedništvu koje ova manifestacija njeguje već dvanaestu godinu zaredom.



