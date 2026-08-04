Vrlički akvatlon ove subote na Garjaku – natjecanje za djecu i odrasle u srcu Dalmatinske zagore

Gradska plaža Garjak u Vrlici ove će nedjelje, 9. kolovoza, biti domaćin Vrličkog akvatlona, sportske manifestacije koja će okupiti natjecatelje svih uzrasta u disciplinama plivanja i trčanja. Organizatori događaja su Turistička zajednica Grada Vrlike i Triatlon klub Split, a natjecanje će se održati prema pravilima i propisima Hrvatskog triatlonskog saveza (HTS).

Program je osmišljen tako da omogući nastup najmlađim sportašima, ali i starijim natjecateljima koji će svoje snage odmjeriti u sprint akvatlonu.

Na rasporedu su sljedeće utrke:

Dječja utrka 1 (U7, godišta 2019. – 2020.) – 50 m plivanja i 400 m trčanja

– 50 m plivanja i 400 m trčanja Dječja utrka 2 (U9 i U11, godišta 2015. – 2018.) – 100 m plivanja i 800 m trčanja

– 100 m plivanja i 800 m trčanja Dječja utrka 3 (U13 i U15, godišta 2011. – 2014.) – 300 m plivanja i 1.200 m trčanja

– 300 m plivanja i 1.200 m trčanja Sprint akvatlon za natjecatelje rođene 2010. godine i starije (kategorije U17 i U19) – 500 m plivanja i 2,5 km trčanja.

Preuzimanje startnih paketa i startnih brojeva predviđeno je od 7:15 do 8:15 sati, dok će prva dječja utrka započeti u 8:30 sati. Početak druge dječje utrke očekuje se u 9:00 sati, treće u 9:45 sati, a Sprint akvatlon starta u 10:30 sati.

Sudionici se mogu prijaviti na dva načina – na sam dan događaja na licu mjesta ili unaprijed putem online prijave.

Prijave su dostupne putem poveznice.

Vrlički akvatlon još je jedan primjer promocije sporta, zdravog načina života i aktivnog boravka u prirodi, a jedinstveni ambijent jezera Peruća i gradske plaže Garjak pružit će natjecateljima i posjetiteljima izvrstan sportski doživljaj. Organizatori pozivaju sve građane Vrlike, goste i ljubitelje sporta da dođu podržati natjecatelje i svojim navijanjem doprinesu odličnoj atmosferi ovog sportskog događaja.

Organizatori posebno zahvaljuju Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Vrlici na potpori u organizaciji manifestacije, kao i svim partnerima, volonterima i suradnicima koji su pomogli u njezinoj realizaciji.