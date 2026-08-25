Vrijeme je za 21. izdanje Memorijalnog turnira u spomen na Tomislava Kneževića

U Dvorani Krešimir Ćosić 29. i 30. kolovoza 2026. održat će se 21. izdanje Memorijalnog turnira u čast prerano preminulog igrača KK Zadar Tomislava Kneževića.
Turnir je prilika da se prisjetimo i profesora Zorana Veselinovića, dugogodišnjeg organizatora turnira, koji nas je napustio u travnju 2024. godine. U znak zahvalnosti i poštovanja prema njegovu neizmjernom doprinosu, nagrada za MVP igrača turnira nosi njegovo ime.
Na turniru će nastupiti četiri seniorske ekipe iz najvišeg ranga hrvatske košarke – SuperSport Premijer lige: KK Kvarner, KK Zabok, KK Alkar te domaćin i suorganizator, KK Zadar.
KK Zadar tako će se u novom sastavu, predvođen trenerom Stipom Modrićem, prvi puta predstaviti navijačima. U subotu Zadrani se sastaju s Kvarnerom. Utakmica počinje u 20:30 sati. Protivnik u nedjelju ovisi o rezultatima prvog dana, a potencijalni protivnici su Alkar i Zabok.
Subota, 29. 8. 2026.godine
- 18 sati KK Alkar – KK Zabok
- 20 sati Otvorenje turnira
- 20 sati KK Zadar – KK Kvarner
Nedjelja, 30. 8. 2026.godine
- 18 sati Utakmica za 3. mjesto
- 20.15 sati Finale
- 22.00 sati Proglašenje pobjednika i zatvaranje turnira
Ulaz je, kao i uvijek, besplatan!