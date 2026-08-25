Vrijeme je za 21. izdanje Memorijalnog turnira u spomen na Tomislava Kneževića

U Dvorani Krešimir Ćosić 29. i 30. kolovoza 2026. održat će se 21. izdanje Memorijalnog turnira u čast prerano preminulog igrača KK Zadar Tomislava Kneževića.

Turnir je prilika da se prisjetimo i profesora Zorana Veselinovića, dugogodišnjeg organizatora turnira, koji nas je napustio u travnju 2024. godine. U znak zahvalnosti i poštovanja prema njegovu neizmjernom doprinosu, nagrada za MVP igrača turnira nosi njegovo ime.

Na turniru će nastupiti četiri seniorske ekipe iz najvišeg ranga hrvatske košarke – SuperSport Premijer lige: KK Kvarner, KK Zabok, KK Alkar te domaćin i suorganizator, KK Zadar.

KK Zadar tako će se u novom sastavu, predvođen trenerom Stipom Modrićem, prvi puta predstaviti navijačima. U subotu Zadrani se sastaju s Kvarnerom. Utakmica počinje u 20:30 sati. Protivnik u nedjelju ovisi o rezultatima prvog dana, a potencijalni protivnici su Alkar i Zabok.

Subota, 29. 8. 2026.godine

18 sati KK Alkar – KK Zabok

20 sati Otvorenje turnira

20 sati KK Zadar – KK Kvarner

Nedjelja, 30. 8. 2026.godine

18 sati Utakmica za 3. mjesto

20.15 sati Finale

22.00 sati Proglašenje pobjednika i zatvaranje turnira

Ulaz je, kao i uvijek, besplatan!