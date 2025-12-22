Vrijeme Božića je vrijeme darivanja: Policijski službenici PP Ploče donirali hranu korisnicima Crvenog križa

Uoči blagdana, Policijska postaja Ploče provela je humanitarnu akciju u kojoj su djelatnici policije prikupili i donirali hranu korisnicima Hrvatskog Crvenog križa.

Donacija je namijenjena osobama i obiteljima kojima je pomoć najpotrebnija, a ovom gestom policijski službenici još su jednom pokazali osjetljivost za potrebe lokalne zajednice i spremnost na djelovanje izvan svojih redovitih zadaća.

Iz Hrvatskog Crvenog križa zahvalili su Policijskoj postaji Ploče na iskazanoj humanosti i potpori, istaknuvši kako ovakve akcije imaju velik značaj za korisnike, osobito u blagdansko vrijeme.

Ova inicijativa dodatno potvrđuje važnu ulogu policije kao aktivnog i odgovornog dijela lokalne sredine.