Vrijedno priznanje za splitsku Zajednicu tehničke kulture: Nagrađeni za uspješan rad i STEM aktivnosti

Nakon uspješnog sudjelovanja i provedene evaluacije pristiglih izvješća s ovogodišnje nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2026., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske nagradio je Zajednicu tehničke kulture grada Splita edukacijom za jačanje kapaciteta predstavnika udruga.

Radionica pod nazivom „Komunikacija i vodstvo udruge vole se tajno i kako postati uspješan timski igrač“ održana je uživo 30. rujna 2026. u Kongresnom centru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U ime Zajednice tehničke kulture grada Splita na edukaciji je sudjelovala gđa. Marija Antica Lovrić, članica upravnih tijela Zajednice tehničke kulture grada Splita i udruge Zvjezdano selo Mosor.

Intenzivnu radionicu vodila je priznata komunikacijska stručnjakinja dr. sc. Ljiljana Buhač. Program edukacije bio je usmjeren na ključne aspekte upravljanja udrugama i razvoja ljudskih potencijala, obuhvaćajući teme učinkovite komunikacije, prepoznavanje i primjenu različitih komunikacijskih stilova te moć aktivnog slušanja u organizacijskom okruženju. Uz to, polaznici su se posvetili analizi procesa rukovođenja i stilova vodstva te usvajanju strategija i vještina potrebnih za izgradnju i rad u uspješnom timu.

Ova vrijedna nagrada i priznanje Ureda za udruge Vlade RH rezultat su izvrsno organiziranih aktivnosti koje su Zajednica tehničke kulture grada Splita i njezine članice (udruga Meštri o' tehnike i udruga Zvjezdano selo Mosor) provele tijekom lipnja u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2026. Tada su u suradnji sa splitskim osnovnim školama Kman-Kocunar i Spinut te dječjim vrtićima Marjan i Koralj održane brojne edukativne STEM radionice iz robotike, 3D modeliranja i astronomije.

„Edukacija pod vodstvom dr. sc. Ljiljane Buhač pružila nam je iznimno korisne alate i nova znanja iz područja komunikacije i vodstva. Stečena iskustva i vještine sa zadovoljstvom ćemo primijeniti u daljnjem radu Zajednice i naših udruga članica, s ciljem još kvalitetnijeg upravljanja te nastavka popularizacije tehničke kulture i STEM područja među djecom i mladima u Splitu“, istaknula je povodom završetka radionice gđa. Marija Antica Lovrić.

Sudjelovanjem na ovoj edukaciji Zajednica tehničke kulture grada Splita dodatno je osnažila svoje upravljačke kapacitete, čime osigurava nastavak uspješnog djelovanja i provedbe kvalitetnih projekata za lokalnu zajednicu.