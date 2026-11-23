U vremenu kada se često raspravlja o tome kako djeci približiti praktično znanje i povezati školu sa stvarnim životom, lijepa priča stiže iz Osnovne škole Meterize u Šibeniku. U ovogodišnjoj školskoj berbi učenici su prikupili čak 563 kilograma maslina, a preradom je dobiveno 83 litre maslinova ulja. Riječ je o podatku koji sam po sebi zvuči impresivno, ali još je važnije ono što stoji iza njega.

Takva aktivnost nije samo školski izlet ili simboličan projekt, nego konkretno iskustvo u kojem djeca uče kroz rad. Umjesto da o maslinarstvu slušaju isključivo iz knjiga, učenici su imali priliku sudjelovati u stvarnom procesu i vidjeti kako od ploda nastaje proizvod koji je duboko ukorijenjen u dalmatinskoj tradiciji. Upravo zato ova priča ima posebnu toplinu i lakoću koja je čini idealnom za nedjeljno čitanje.

U berbi su sudjelovali učenici četvrtih razreda

U aktivnosti su sudjelovali učenici 4. a razreda, s učiteljicom Antonijom Maleš Vukorepa, te učenici 4. b razreda, s učiteljicom Silvijom Mikulandrom. U organizaciju su bili uključeni i ravnateljica škole Margit Vrbičić te školsko tehničko osoblje. Sama činjenica da je u projekt uključeno više ljudi pokazuje da ovakve akcije ne nastaju slučajno, nego kao rezultat zajedničkog truda škole.

Djeca su kroz berbu i preradu učila o suradnji, odgovornosti i vrijednosti rada, ali i o povezanosti škole s lokalnom sredinom. U Dalmaciji maslina nije samo biljka ni poljoprivredna kultura, nego dio identiteta i obiteljske memorije mnogih generacija. Kada se takva tradicija prenosi djeci na praktičan način, onda škola postaje mjesto puno šireg odgoja od onoga što se može izmjeriti ocjenom.

Učenje izvan učionice često ostavlja najdublji trag

Vrijednost ovakvih projekata posebno je u tome što se iskustvo ne stječe kroz apstraktne definicije, nego kroz izravno sudjelovanje. Djeca su imala priliku pratiti cijeli put, od berbe maslina do dobivanja ulja, i time povezati prirodu, rad i rezultat. Takav način učenja obično ostavlja dublji trag od klasične nastave, jer se znanje usvaja kroz doživljaj.

Ujedno se razvija i osjećaj poštovanja prema lokalnoj poljoprivredi i okolišu. U vremenu kada djeca sve više vremena provode uz tehnologiju i digitalne sadržaje, ovakve aktivnosti vraćaju ih prirodi i konkretnim životnim procesima. To ne znači da je riječ o romantičnoj slici prošlosti, nego o vrlo suvremenom modelu obrazovanja koji povezuje teoriju i praksu.

Školski projekt može biti poticaj i drugima

Posebnu vrijednost priči daje i činjenica da je aktivnost povezana s izvannastavnim programima Mali poduzetnici te Mali istraživači i čuvari prirode. Time berba nije ostala izdvojeni događaj, nego dio šireg obrazovnog pristupa koji djeci pomaže razumjeti lokalno gospodarstvo, okoliš i zajednicu. Takvi programi razvijaju i poduzetnički duh, ali na način primjeren dječjoj dobi i stvarnom iskustvu.

Za čitatelje je ovo priča koja vraća vjeru u smisao škole kao mjesta života, zajedništva i praktičnog znanja. Bilo bi zanimljivo doznati i što će škola učiniti s dobivenim maslinovim uljem, kao i što je same učenike najviše iznenadilo tijekom berbe. Upravo takvi detalji ovu lijepu vijest mogu pretvoriti u još topliju i autentičniju reportažu.