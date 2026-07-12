Vrijedne čistačice osvojile srca posjetitelja Ultre. Grle ih i traže sliku

Dok su reflektori upereni u najveće svjetske DJ-eve i tisuće partijanera koji do ranih jutarnjih sati plešu u Parku mladeži, postoje i oni bez kojih najveći festival elektroničke glazbe u Hrvatskoj ne bi mogao funkcionirati.

Čitatelj nam je poslao fotografiju i poruku kojom je želio odati priznanje ženama koje tijekom cijelog festivala brinu o čistoći javnih sanitarnih čvorova. Njihov trud, kaže, ne prolazi nezapaženo.

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Posjetitelji Ultre često ostanu ugodno iznenađeni urednošću i čistoćom javnih WC-a, unatoč desecima tisuća ljudi koji svakodnevno prolaze kroz festivalski prostor. Za to su zaslužne vrijedne čistačice koje gotovo neprestano obilaze sanitarne čvorove i održavaju ih urednima.

Njihov rad mnogi prepoznaju i cijene. Kako nam je ispričao čitatelj, najveća nagrada nisu riječi zahvale organizatora, već reakcije posjetitelja. Osmijeh, palac gore, prijateljski zagrljaj ili ruka na ramenu, a nerijetko i molba za zajedničkom fotografijom, znak su da njihov trud nije prošao nezapaženo.