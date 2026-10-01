Vrijedna šibenska secesijska ljepotica ide u obnovu: Za novo krovište gotovo 266 tisuća eura

U prostorijama Šibensko-kninske županije danas je potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji dotrajalog krovišta kuće Iljadica-Grbešić, jednog od vrijednih primjera secesijske arhitekture u Šibeniku. Ugovor su potpisali župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić i Mate Dabro, direktor tvrtke Visokogradnja d.o.o. iz Šibenika, koja je za izvođača radova odabrana u postupku javne nabave.

Postojeća krovna konstrukcija bit će demontirana, nakon čega će se izvesti nova konstrukcija s pokrovom od kupe kanalice. Radovi započinju 1. listopada 2026. godine, a ugovoreni rok njihova završetka je 30. studenoga 2026. godine. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 265.955,08 eura s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u iznosu od 177.900 eura, u okviru Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.

- Kuća Iljadica-Grbešić važan je dio graditeljskog i urbanog nasljeđa grada Šibenika i zato moramo ustrajno raditi na njezinoj zaštiti, obnovi i očuvanju. Današnji ugovor je tek dio aktivnosti koje planiramo kada je riječ o kući Iljadica-Grbešić. Županija je dosad provela nužnu sanaciju balkona i dimnjaka te uredila dva sanitarna čvora, a u planu su i sanacija zapadnog pročelja te uređenje unutrašnjosti. Naš je cilj ovoj vrijednoj građevini vratiti primjeren izgled i funkcionalnost te sačuvati njegovu povijesnu i arhitektonsku vrijednost – poručio je prilikom potpisivanja župan Rakić.

Kuća Iljadica-Grbešić iz 1911. godine građena je u duhu kasne secesije te prepoznatljiva po svom reprezentativnom zapadnom pročelju, Status zaštićenog kulturnog dobra je 2006. godine, a njezino očuvanje ujedno je i očuvanja bogate kulturno-povijesne baštine grada Šibenka.

Potpisivanju ugovora s izvođačem radova nazočila je i pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove Miranda Benat te službenica privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Antonia Storić Šprljan.

Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara - Kuća Iljadica-Grbešić sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.