Vrijedna donacija KBC-u Split: Novi uređaj od gotovo 73 tisuće eura pomoći će u ranom otkrivanju melanoma

Klinika za kožne i spolne bolesti KBC-a Split sutra će dobiti novi uređaj namijenjen ranom otkrivanju i praćenju melanoma i drugih tumora kože.

Riječ je o vrijednoj donaciji Splitsko-dalmatinske županije, koja je za nabavu uređaja izdvojila 72.875 eura. Primopredaja će biti održana u prostorima Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split.

Važna oprema za splitsku bolnicu

Novi uređaj trebao bi dodatno unaprijediti mogućnosti dijagnostike i praćenja promjena na koži te pomoći liječnicima u što ranijem prepoznavanju melanoma i drugih tumora kože.

Primopredaji će nazočiti splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, njegov zamjenik Stipe Čogelja, zamjenik ravnatelja KBC-a Split dr. Marko Jukić te predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split.

Donacija vrijedna gotovo 73 tisuće eura predstavlja novo ulaganje u opremanje splitskog KBC-a i poboljšanje mogućnosti pravodobnog otkrivanja ozbiljnih kožnih bolesti.