Vrijeđao prolaznike i policajca u Trogiru, u džepu imao skalpel. Izmjereno mu više od 4 promila alkohola u krvi

Policijski službenici Policijske postaje Trogir oko 9:45 sati postupali su prema 52-godišnjem muškarcu koji je narušavao javni red i mir u alkoholiziranom stanju. Nakon zaprimljene dojave da muškarac tetura po ulici, dolaskom policijskih službenika utvrđeno je da viče na prolaznike, naziva ih pogrdnim riječima, a dolaskom policijskih službenika počeo je jednog od njih vrijeđati i psovati.

Uočeno je da u džepu ima skalpel. Oštrica je bila vidljiva iz džepa, a to je dodatno uznemirilo građane. Uhićen je i odveden u postaju. S obzirom na to da se nalazio u vidno alkoholiziranom stanju, alkotestiran je i utvrđena mu je koncentracija od 4,48 g/kg radi čega je odveden na preventivni liječnički pregled.

Određeno mu je zadržavanje do otrježnjenja nakon čega je odveden na nadležni sud. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja s obzirom na to da je do sada evidentiran kako počinitelj prekršaja. Također, sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kaznu.

Sud je odlučio predmet staviti u redovan postupak i pustio ga je na slobodu.