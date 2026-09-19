Vrijedan arheološki nalaz u Solinu bit će zatrpan? Ivošević: "Ovu civilizacijsku sramotu iznijet ću pred Županiju"

Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević oglasio se o sudbini vrijednog arheološkog nalazišta u Solinu, tvrdeći da će ono biti zatrpano jer Grad Solin nema dovoljno sredstava za njegovu prezentaciju prema zahtjevima konzervatora.

Riječ je o području antičke Salone na kojem su tijekom ranijih arheoloških istraživanja pronađeni ostaci rimske građevine i vrijedni mozaici. Hrvatski restauratorski zavod ranije je objavio da su na području istočnog dijela antičke Salone pronađeni ostaci urbane rimske vile datirane od 2. do 6. stoljeća, uključujući podne mozaike i dijelove zidnog oslika.

Ivošević se u svojoj objavi pozvao na odgovor Ministarstva kulture i medija te ustvrdio da iz njega proizlazi kako je razlog zatrpavanja nalazišta nedostatak novca za odgovarajuću prezentaciju.

„Iz odgovora Ministarstva kulture i medija jasno je da će Grad Solin zatrpati ovaj vrijedan arheološki nalaz isključivo zbog nedostatka sredstava za njegovo prezentiranje u skladu sa zahtjevima Konzervatorskog odjela u Splitu”, napisao je Ivošević.

Posebno se osvrnuo na stavove arheologa Nebojše Cingleija i restauratorice Hrvatskog restauratorskog zavoda Ivane Jerković, navodeći kako njihove izjave pokazuju da bi prezentacija nalaza bila moguća i poželjna. Ivošević pritom odgovornost za izostanak takvog rješenja pripisuje Gradu Solinu.

Najavio je i da na tome neće stati te da pitanje zaštite nalazišta namjerava otvoriti na idućoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

„Ovu civilizacijsku sramotu prezentirat ću na idućoj skupštini SDŽ i pozvati 'vertikalu' da se uključi. Jer ako država i županija nisu spremni stati u zaštitu ovakvog arheološkog lokaliteta, onda je pitanje što je uopće vrijedno prezentacije”, poručio je Ivošević.

U svojoj objavi povukao je i paralelu sa Splitom, istaknuvši pohvale restauratorice Ivane Jerković na račun odnosa Grada Splita prema očuvanju mozaika. Spomenuo je i arheološke nalaze u Hrvojevoj ulici, gdje se, prema njegovim informacijama, planira prezentirati crkvica pronađena tijekom arheoloških radova.

„Tako se odgovorno pristupa našoj baštini”, zaključio je Ivošević.

Inače, zaštita solinskih mozaika traje već godinama. U programu Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2026. za lokalitet Zgon u Solinu navedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na antičkom mozaiku, pod vodstvom Ivane Jerković.