Vrije pod Marjanom: Dok čekamo izbor gradonačelnika, iza kulisa se sondiraju partneri i neprijatelji u pokušaju dolaska na vlast

Prvi je tjedan prošao nakon prvog (i glavnog) kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj. Ostaje još praktički pet dana za nešto napraviti, poboljšati svoje izglede u drugom krugu, barem što se tiče onih uspješnih političara koji su došli do ‘pripetavanja’.

Poseban interes vlada za razvoj situacije u Splitu. Što je i logično. Drugi je grad po veličini u državi, a povrh toga u Splitu su se često događali razni eksperimenti glasača pa je u političkoj areni uvijek bilo zanimljivo. Praktički od prvih višestranačkih izbora u Splitu se tražila ‘treća opcija’… Ako ne i četvrta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što nas dovodi do aktualne situacije, do podjele mandata u Gradskom vijeću po volji glasača, ali i još uvijek nedovršenog dvoboja za fotelju splitskog gradonačelnika. U tom obračunu šanse su trenutačno podjednake, prognoziraju stručnjaci – možda će par stotina glasova odlučiti o pobjedi aktualnog gradonačelnika Ivice Puljka ili izazivača iz redova HDZ-a Tomislava Šute.

Podrška kandidatima

Podršku Šuti, kao političaru nove generacije, dao je nekidan premijer Andrej Plenković kada je sa svitom stigao u južne krajeve. No zato danas, u ponedjeljak, na prije koji dan (djelomično) otvoreni Žnjan, dolazi predsjednik Zoran Milanović koji tako puše u jedra Puljka. Prvi čovjek Splita je iz stranke Centar, ali predsjedniku je samo bitno da se bori protiv HDZ-ovaca…

Inače, zanimljivo je kako su se iz SDP-a postavili prema slučaju u Splitu. Jer upravo Centar je koalicijski partner na nacionalnom nivou SDP-a, no čini se da nema više velike ljubavi između te dvije stranke. Navodno, od kada šef više nije Peđa Grbin. Prema našim informacijama, Siniša Hajdaš Dončić nije veliki fan Puljka, no problem mu je naravno što nasuprot gradonačelnika stoji Šuta kao Plenkovićev čovjek.

Tako je šef SDP-a vrlo mudro nekidan izjavio kako ‘u drugom krugu SDP podržava sve kandidate koji su protiv HDZ-a’. To znači podrška Puljku, ali i predsjedniku Mosta Boži Petrovu u drugom krugu izbora za dubrovačko-neretvanskog župana.

No, nešto takvog izjavio je i predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević. ‘Zbog moralne higijene ne mogu za Puljka, ali nikad neću pozvati da se glasa za HDZ’. Iz pouzdanih izvora doznajemo kako je stav Iblerovog trga i Bačvica oko situacije s Centrom (i Puljkom) praktički jedinstven, pogotovo kako Centar još nije podržao SDP-ovu kandidatkinju za gradonačelnicu Dubrovnika…

A što se tiče koalicijskih partnera SDP-a u Splitu, Možemo i Direkta, koji su svaki osvojili po jedan mandat (sa SDP-om ukupno četiri u gradskom parlamentu), želja za suradnjom s Puljkom je još mizernija, kažu upućeni. Preziru ekipu u Centru, a imaju i zašto – Puljak je prije dvije godine blokirao izbor Tamare Visković za ravnateljicu Multimedijalnog kulturnog centra. Visković je članica Možemo i po aktualnoj podjeli, ‘vlasnica’ vijećničkog mandata! Iz Direkta u Gradsko vijeće ide pak Jakov Prkić, a kao nekadašnji suradnik Puljkovih u stranci Pametno, ali i žestoki politički oponent nakon razlaza, niti on nema baš nikakvog motiva za suradnju s Centrom. Pa niti od projekta do projekta.

"Povijest bolesti"

Cijela ova ‘povijest bolesti’ je značajna zbog (očekivano) problematičnog formiranja većine u splitskom Gradskom vijeću. Pogotovo problematičnog što se tiče Centra, stranke koja je osvojila najviše glasova Splićana i najviše mandata u vijeću, 11.

Kako bi imali većinu koja će podržati gradonačelnika (ako naime Puljak dobije u drugom krugu, na izborima 1. lipnja), Centru nedostaje mizernih pet ruku. Ali, dobrim dijelom i zbog predizborne strategije, trenutačno im nedostaje koalicijski potencijal. Četvero mandata s ljevice već smo ‘otpisali’, tako da Puljku i ekipi preostaju samo dva vijećnika Mosta i HSP-a za nekakvu suradnju.

Jer s HDZ-om i HGS-om, ‘trgovačkom koalicijom’ kako su ih prozvali, Centar ne namjerava surađivati. To bi uostalom bila prilična izdaja vlastitih birača.

S druge strane pak puno lakše, barem se u ovom trenutku čini, većinu od 16 glasova u Banovini može formirati HDZ kao druga najjača stranka. Oni imaju točno deset vijećnika, plus četiri HGS-ova (Lidija Bekavac, Igor Stanišić i Saša Horvat su trojka čvrsto kao granit vezana za šefa Keruma) plus mladi Franko Kelam iz Mosta plus HSP i eto ga, većina je tu!

No, kako je sve to ipak vrlo klimavo i ‘na knap’, ne čudi da se po Splitu šire različite priče vezane za kontakte i ponude i moguću suradnju različitih političkih opcija. Pa su tako do nas došle dvije verzije dostojne SF filmova: prema prvoj, iz Centra su kontaktirali HGS-ovce ne bi li ih privoljeli na suradnju, a prema drugoj, iz HDZ-a se libe suradnje s Kerumom pa su pokušali doznati kako dišu na temu suradnje ekipa iz koalicije SDP-Možemo-Direkt, navodno im je Šuta čak voljan ponuditi mjesto predsjednika Gradskog vijeća!

A-ha! Ovo niste očekivali, ovakvo grandiozno finale, priznajte! HDZ formira Gradsko vijeće s većinom u kojoj sudjeluje SDP i ljevica. Alternativno, Centar i Ivica Puljak ostaje na vlasti uz pomoć Kerumovih ljudi.

Ali dobro, nemojmo se previše zanositi, takve teoretske (još se utvrđuje tko u ova dva slučaja ima koristi od širenja ovakvih spinova) varijante su jedino to, teoretske. U prvom slučaju nije toliki problem u HDZ-u, koliko u članstvu SDP-a i ostalih: jednom kada u Splitu uđu u koaliciju s desnicom, i ono malo preostalih članova te tek nešto više simpatizera nekad najjače stranke ljevice bi se odreklo društva s Bačvica. Što se tiče drugog slučaja, tu nam se čak ne čini toliki problem u Kerumu i HGS-u (njima nije strano surađivati s bilo kime, nema tome ni desetak godina kada su dali ruke u vladanju gradom SDP-ovom Ivi Baldasaru), koliko bi sljedbenici Centra doživjeli totalno razočaranje takvom vezom. Zato naglasimo, unatoč šuškanjima po kuloarima, takve koalicije su u Splitu na rubu nemogućeg.