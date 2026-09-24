Vrhunski jazz, nijemi film i glazba uživo: Dva jesenska koncerta u Etnografskom muzeju Split

U subotu, 26. rujna, Muzej će ugostiti koncert COLTRANE100, posvećen 100. obljetnici rođenja legendarnog jazz glazbenika Johna Coltranea, a 2. listopada slijedi novo izdanje programa Kin-o-zvuk, u kojem će projekciju nijemog filma „Jedan dan u turopoljskoj zadruzi“ pratiti glazba uživo, nakon čega će uslijediti i koncert Dunje Bahtijarević, Roka Margete i Gorana Farkaša. Ulaz na oba programa je slobodan.

Jazz u Etnografskom muzeju Split ima publiku već više od desetljeća, a ta se tradicija nastavlja koncertom COLTRANE100 u subotu, 26. rujna u 19 sati. Povodom stote obljetnice rođenja jednog od najutjecajnijih jazz glazbenika svih vremena, u Muzeju nastupa Klasična hrvatska četvorka – Saša Nestorović na tenor i sopran saksofonu, Hrvoje Galler na klaviru, Saša Borovec na kontrabasu i Šimun Matišić na bubnjevima.

Na programu su Coltraneove skladbe iz različitih razdoblja njegova stvaralaštva, među njima „Impressions“, „Alabama“ i „Pursuance“ s kultnog albuma A Love Supreme. U drugom dijelu koncerta četvorici glazbenika pridružit će se učenici Glazbene škole Josipa Hatzea, pa će se na istoj pozornici susresti etablirani hrvatski jazz glazbenici i nova generacija mladih izvođača.

A u petak, 2. listopada u 20 sati, u Muzej se vraća Kin-o-zvuk, program koji je prošle godine privukao rekordnu publiku projekcijom nijemog filma „Birtija“ uz živu glazbu sisačkog surf rock benda LHD. Ovogodišnje izdanje donosi digitalno restaurirani film „Jedan dan u turopoljskoj zadruzi“ iz 1933. godine, vrijedan dokument hrvatske filmske i etnografske baštine. Film redatelja Drage Chloupeka i snimatelja Aleksandra Gerasimova prikazuje jedan dan života u obiteljskoj zadruzi u turopoljskom selu Mraclin, od svakodnevnih poslova do obiteljskih običaja, a gotovo stotinu godina nakon njegova nastanka nijemi filmski zapis ozvučit će se živom izvedbom Dunje Bahtijarević, Roka Margete i Gorana Farkaša.

Posebnu koncertnu dimenziju programu daje Dunja Bahtijarević, cijenjena hrvatska etno glazbenica i vokalistica čiji se rad temelji na istraživanju i suvremenoj interpretaciji tradicijske glazbe. Njezinoj izvedbi pridružit će se Roko Margeta i Goran Farkaš, a nakon projekcije glazbenici će nastup nastaviti samostalnim koncertom, pa će Kin-o-zvuk, baš kao i prošle godine biti punokrvni koncertni program.

Od Coltraneova jazza do suvremenog čitanja tradicijske glazbe, oba događanja nastavljaju praksu Etnografskog muzeja Split da svoj prostor otvara živim glazbenim susretima i publici donosi sadržaje koji baštinu povezuju sa suvremenim umjetničkim izrazom. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha „Birtije“ koji je pokazao koliko publika dobro reagira na ovakve spojeve različitih umjetničkih formi, jesenski program donosi još dva razloga za dolazak u Muzej: dva različita sjajna koncerta, oba uz slobodan ulaz.