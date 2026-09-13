Vrh države i vatrogasnog sustava stiže u Milnu: Uskoro veliki sastanak o požaru na Braču

U Milnu dolaze Medved, Glavina, Tucaković, Boban...
Sastanku će prisustvovati potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, glavni državni inspektor Tonči Glavinić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
MILNA JE OBRANJENA Oko 200 ljudi evakuirano, objekti oštećeni, iza vatrogasaca teška noć
Glavinić je, podsjetimo, tek prije nekoliko dana imenovan novim glavnim državnim inspektorom.
Na sastanku će sudjelovati i načelnici općina Milna, Bol, Sutivan, Nerežišća, Postira, Pučišća i Selca, gradonačelnica Supetra te zapovjednici sektora na samom požarištu.
Nakon sastanka izjave za medije
Očekuje se da će na sastanku biti analizirano trenutačno stanje na požarištu, dosadašnje djelovanje vatrogasnih i drugih žurnih službi te daljnji koraci u gašenju i sanaciji posljedica požara.
Veliki požar kod Ložišća izbio je 10. rujna, a zbog snažnog vjetra širio se prema naseljima i tijekom posljednjih dana angažirao velik broj vatrogasnih snaga s Brača i kopna.
Nakon završetka sastanka u Milni planirane su izjave za medije, pa se tijekom poslijepodneva očekuju i nove službene informacije o razmjerima požara, stanju na terenu i daljnjim aktivnostima.
MILNA JE OBRANJENA Oko 200 ljudi evakuirano, objekti oštećeni, iza vatrogasaca teška noć