Vrh države i vatrogasnog sustava stiže u Milnu: Uskoro veliki sastanak o požaru na Braču

U Milnu dolaze Medved, Glavina, Tucaković, Boban...

danas će se održati veliki sastanak na temu stanja na požarištu koje već danima zahvaća zapadni dio otoka.Sastanak počinje u, a okupit će predstavnike Vlade, vatrogasnog sustava, Splitsko-dalmatinske županije i lokalne samouprave.

Sastanku će prisustvovati potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, glavni državni inspektor Tonči Glavinić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Glavinić je, podsjetimo, tek prije nekoliko dana imenovan novim glavnim državnim inspektorom.

Na sastanku će sudjelovati i načelnici općina Milna, Bol, Sutivan, Nerežišća, Postira, Pučišća i Selca, gradonačelnica Supetra te zapovjednici sektora na samom požarištu.



Nakon sastanka izjave za medije

Očekuje se da će na sastanku biti analizirano trenutačno stanje na požarištu, dosadašnje djelovanje vatrogasnih i drugih žurnih službi te daljnji koraci u gašenju i sanaciji posljedica požara.

Veliki požar kod Ložišća izbio je 10. rujna, a zbog snažnog vjetra širio se prema naseljima i tijekom posljednjih dana angažirao velik broj vatrogasnih snaga s Brača i kopna.

Nakon završetka sastanka u Milni planirane su izjave za medije, pa se tijekom poslijepodneva očekuju i nove službene informacije o razmjerima požara, stanju na terenu i daljnjim aktivnostima.