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Vrh države i vatrogasnog sustava stiže u Milnu: Uskoro veliki sastanak o požaru na Braču

Na sastanku će biti Tomo Medved, Tonči Glavina, Slavko Tucaković, Blaženko Boban, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić te čelnici svih bračkih gradova i općina. Nakon sastanka predviđene su izjave za medije
boban pozar tucakovic
U Milni na Braču danas će se održati veliki sastanak na temu stanja na požarištu koje već danima zahvaća zapadni dio otoka.Sastanak počinje u 15 sati u Interpretacijskom centru maritimne povijesti Milne, na adresi Sridnja kala 2, a okupit će predstavnike Vlade, vatrogasnog sustava, Splitsko-dalmatinske županije i lokalne samouprave.

boban pozar
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U Milnu dolaze Medved, Glavina, Tucaković, Boban...

Sastanku će prisustvovati potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, glavni državni inspektor Tonči Glavinić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

MILNA JE OBRANJENA Oko 200 ljudi evakuirano, objekti oštećeni, iza vatrogasaca teška noć

Glavinić je, podsjetimo, tek prije nekoliko dana imenovan novim glavnim državnim inspektorom.

Na sastanku će sudjelovati i načelnici općina Milna, Bol, Sutivan, Nerežišća, Postira, Pučišća i Selca, gradonačelnica Supetra te zapovjednici sektora na samom požarištu.

Nakon sastanka izjave za medije

Očekuje se da će na sastanku biti analizirano trenutačno stanje na požarištu, dosadašnje djelovanje vatrogasnih i drugih žurnih službi te daljnji koraci u gašenju i sanaciji posljedica požara.

Veliki požar kod Ložišća izbio je 10. rujna, a zbog snažnog vjetra širio se prema naseljima i tijekom posljednjih dana angažirao velik broj vatrogasnih snaga s Brača i kopna.

Nakon završetka sastanka u Milni planirane su izjave za medije, pa se tijekom poslijepodneva očekuju i nove službene informacije o razmjerima požara, stanju na terenu i daljnjim aktivnostima.

MILNA JE OBRANJENA Oko 200 ljudi evakuirano, objekti oštećeni, iza vatrogasaca teška noć

 

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