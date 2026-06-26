Vrgorac dobio novi hram znanja: Svečano otvorena moderna Gradska knjižnica, evo detalja

U sklopu obilježavanja Dana Grada Vrgorca 2026., jučer je svečano otvoren novi prostor Gradske knjižnice Vrgorac, smješten u nekadašnjoj zgradi društveno-političkih organizacija na Trgu hrvatskih branitelja.

Svečanost su svojim govorima uveličali ravnateljica Gradske knjižnice, Jelena Mihnjak, gradonačelnik Grada Vrgorca, Mile Herceg te Nada Topić, voditeljica Matične i razvojne službe za narodne i školske knjižnice Splitsko-dalmatinske županije. Nakon prigodnog otvorenja, uslijedio je najljepši trenutak večeri – vrgorski mališani pustili su nebeskoplave balone u zrak, simbolično označivši početak jednog novog poglavlja za Gradsku knjižnicu Vrgorac.

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Ovo nije bilo samo preseljenje knjižnice s jedne adrese na drugu. Ovo je početak jedne nove priče za naš grad. Knjižnica je mjesto znanja, susreta, razgovora, stvaranja i odrastanja, a upravo takav prostor naši su građani godinama zaslužili.

Više od 20.000 knjižnih naslova, uključujući vrijednu zavičajnu zbirku, te multimedijalne građe pronašlo je svoj novi dom nakon preseljenja iz neadekvatnih prostora u Domu sportova. Time je završeno jedno dugo razdoblje tijekom kojeg je knjižnica, od svog osnutka 1981. godine, nekoliko puta mijenjala adresu – od prostora Narodnog sveučilišta na Pijaci, preko Dizdarevića (Tinove) kule pa sve do skladišnog prostora Doma sportova.

Grad Vrgorac posljednjih je mjeseci bio u potpunosti posvećen ovom projektu. Zajedno s ravnateljicom i djelatnicima knjižnice uložen je velik trud kako bi se stvorio moderan, funkcionalan i ugodan prostor, koji će postati središte kulturnog života grada. Posebnu vrijednost ovom projektu dala je činjenica da su dosadašnji korisnici prostora ustupili svoje prostorije za potrebe knjižnice, pokazujući kako zajedništvom možemo ostvariti velike stvari.

Vjerujemo da će nova knjižnica biti mjesto u koje će rado dolaziti djeca, učenici, studenti, roditelji, umirovljenici i svi zaljubljenici u knjigu – ne samo zbog posudbe knjiga, već i zbog brojnih radionica, književnih susreta, izložbi i drugih kulturnih sadržaja koji će ovdje pronaći svoje mjesto.

Nakon svečanog otvorenja, uzvanici i posjetitelji uživali su u prigodnom domjenku, otvorenju izložbe „Knjiga u fokusu“ autora Jure Divića te večernjem koncertu Django Trio (Electric), čime je obilježen završetak jedne posebne večeri za Grad Vrgorac.

Od danas su vrata nove Gradske knjižnice otvorena za sve građane. Pozivamo vas da postanete članovi ili obnovite svoje besplatno članstvo te zajedno s nama ispišete novo poglavlje vrgorske kulturne priče.

Čestitamo svima, koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta. Vrgorac je dobio prekrasan hram znanja, a njegovi građani prostor na koji mogu biti istinski ponosni.