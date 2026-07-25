VREMENSKI STROJ U TUSCULUMU Antičko vjenčanje i raskošna gozba očarali prepunu Salonu

Magični ambijent vrta Tusculum u drevnoj Saloni sinoć je bio tijesan za sve posjetitelje koji su pristigli iz cijele Dalmacije. Povod? Druga tematska večer jubilarnog, 15. izdanja kulturno-turističke manifestacije Romantika u Saloni, koja je i ovog puta potvrdila status nositelja prestižne nagrade Simply the Best za inovativnost u turizmu.

Pod vedrim nebom i u okruženju stoljetnih kamenih spomenika, posjetitelji su imali priliku svjedočiti vjernoj i nadrealnoj rekonstrukciji rimskog vjenčanja mladenaca Aeliusa i Flaviane, uz ceremoniju, razmjenu zavjeta i prvi ples koji su publiku na trenutak vratili tisućljećima unatrag.

Zvijezde večeri: Glumci, prepoznatljivi matičar i izvrsna atmosfera

Glavne uloge mladenaca ponijeli su talentirani studenti glume Umjetničke akademije u Splitu, Ira Osibov i Petar Čakić, kojima je ovo već druga godina zaredom da pred Solinjanima i njihovim gostima izgovaraju antičko "da".

"Osjećaj je malo nadrealan i neobičan. Pripreme su bile opuštene i spontane. Drugi put se ženimo skupa – ako je trebalo drugi put, znači da prvi put nešto nije štimalo", kroz smijeh je prokomentirao glumac Petar Čakić, naglasivši kako je ovo sjajan način da se u moderniziranom gradu podsjetimo na bogatu baštinu koju baštinimo.

Ulogu matičara i ove je godine maestralno odradio Nato Pivalica, doajen ove manifestacije koji već 15 godina utjelovljuje lik cara Dioklecijana, zbog čega mu je ove godine uručena i posebna zahvalnica te prigodni pokloni za dugogodišnji doprinos.

Antička gozba: Od boba s mesom do rimskih fritula

Ono što je posebno oduševilo sve prisutne bio je spektakl okusa i mirisa pripremljen po autentičnim receptima iz doba starog Rima. Rimski su se gosti fino pogostili, a za vrhunske gastro-specijalitete bili su zaslužni vrijedni partneri manifestacije.

Udruga Solinjani: Članice su dva dana pripremale tradicionalni bob s mesom te orzo s povrćem i pancetom.

"Osvojili smo sve što se dalo osvojiti na Fešti o' boba, a sada kuhamo ovdje i spremamo se za našu manifestaciju 'Iz solinskog lonca – što su jeli naši stari' 22. kolovoza u Gašpinoj mlinici", poručile su raspoložene članice udruge. Snack bar Target i Pekara Cro-go: Pripremili su autentičnu antičku gozbu koja je uključivala rimske fritule i beskvasni kruh. Udruga Zdravi dan: Osigurala je autentično posuđe i ugodila osjetilima posjetitelja mirisovnicom.

Bogat program za domaće i strane goste

Zadovoljstvo odazivom i atmosferom nije skrivala ni direktorica Turističke zajednice grada Solina Jelena Stupalo: "Broj posjetitelja večeras najbolje govori koliko je Antičko vjenčanje pobudilo interes. Željeli smo ljudima dočarati kako je izgledala ceremonija, zavjeti i gozba. Imamo i izuzetnu suradnju s Puležanima, koji su nam pripremili antički kutak ljepote te izradu antičkog nakita – s Puležanima dijelimo istu antičku baštinu i dugogodišnje prijateljstvo."

Uz radionice izrade antičkih ukrasa, u izvedbi izletišta Jadro, i dječicu iz udruge Solinski Buba Marci, večer je glazbeno zaokružio nastup Antuna i Aurelije Stašić, dok su posjetitelji stvarali trajne uspomene u sklopu kutka Magic Photo Mirror. Za sve koji su željeli znati više organizirano je i besplatno stručno vodstvo Salonom, uz osiguran besplatan autobusni prijevoz iz Splita.

Sinoćnja je večer još jednom dokazala da povijest u Solinu nije samo mrtvo slovo na papiru ili hladan kamen – ona je živa, zabavna i miriše na ponajbolje antičke delicije!