Vrboska slavi more, ribare i tradiciju: Stiže „Varbovaški repiket“ uz radionice, klape, jedra i pečene srdele

Vrboska će u četvrtak, 16. srpnja, ponovno zamirisati na more, borovinu i pečene srdele. Tradicijski festival „Varbovaški repiket“ okupit će mještane i posjetitelje uz program posvećen ribarskoj baštini, starim vještinama, pjesmi, plesu i jedrima.

Program počinje već u 10 sati u Ribarskom muzeju, gdje će se održati radionica bojanja majica borovom korom, istom onom kojom su se nekada tradicionalno bojile ribarske mreže.

Od krpanja mreža do klapske pjesme

Večernji dio programa započinje u 20 sati radionicom krpanja ribarskih mreža, a sat vremena poslije, u 21 sat, na Trgu Fabrio nastupit će KUD Jelsa, klapa Frecije i dječja klapa Jolha s tradicijskim plesovima i klapskim pjevanjem. Na štandove Udruge Trim moći će se kupiti rukotvorine i domaći kolači.

U 22 sata, kraj prvog mosta, posjetitelje očekuje stručno vođenje kroz izložbu fotografija „Pečat od vrimena – gremo na sardele“, u organizaciji udruge Lantina, portala Dalmacija Danas i Ribarskog muzeja. Poseban ugođaj donijet će paljenje starinskog ferala na borovu luč.

Ples jedara i miris pečenih srdela

Završnica programa najavljena je za 22:30 sati, kada će Udruga Lantina upriličiti atraktivni ples jedara.

Uz kulturni i edukativni sadržaj neće nedostajati ni dalmatinskih okusa. Udruga Lantina pripremit će gastro ponudu pečenih srdela, bez kojih je teško zamisliti pravi ribarski susret.

„Varbovaški repiket“ tako će na jednom mjestu spojiti stare zanate, ribarsku tradiciju, pjesmu, jedra i okuse mora, stvarajući večer u kojoj će Vrboska još jednom pokazati zašto je njezina pomorska baština toliko posebna.

PROGRAM 10:00 – radionica bojanja majica borovom korom, Ribarski muzej

20:00 – radionica krpanja mreža

21:00 – KUD Jelsa, tradicijski plesovi i klapsko pjevanje, Trg Fabrio

22:00 – vođenje kroz izložbu fotografija „Pečat od vrimena – gremo na sardele“ i paljenje starinskog ferala, kraj prvog mosta

22:30 – ples jedara Udruge Lantina