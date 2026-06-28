VRBOSKA Edukativnim programom i premijerom kratkog filma obilježena 15. obljetnica Udruge Lantina

Ribarski muzej u Vrboskoj u petak je bio premalen za sve koji su željeli prisustvovati obilježavanju 15. obljetnice djelovanja Udruge Lantina. Prigodni edukativni program održan je u sklopu Dana sv. Petra, a okupio je brojne posjetitelje zainteresirane za pomorsku i ribarsku baštinu otoka Hvara.

Program je otvorio Damir Krstinić predavanjem o radu Udruge Lantina i ulozi pomorske baštine u suvremenom društvu, istaknuvši važnost očuvanja tradicijskih znanja i vještina za buduće generacije.

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– Čast nam je što povodom obilježavanja 15 godina Udruge Lantina imamo priliku kroz ovaj edukativni program predstaviti svoj rad i projekte koje provodimo s ciljem očuvanja tradicijskih znanja – rekao je Damir Krstinić iz Lantine.

Podsjetio je i na bogat program obilježavanja blagdana sv. Petra. U subotu je održana Regata sv. Petra, nakon koje su uslijedili dodjela pehara, koncert uživo i bogata gastronomska ponuda. Danas je planiran ispraćaj gostiju iz različitih udruga koji su se pridružili proslavi, dok će se sutra u 10 sati služiti sveta misa u crkvi sv. Petra.

O istraživanju i valorizaciji tradicijske brodogradnje govorila je Kim Martinuč u predavanju "Gajeta: Od istraživanja do nagrade", za koje je osvojila srebrnu nagradu na državnom učeničkom natjecanju u Sloveniji, odakle se kasnije preselila na otok Hvar.

Završni dio večeri bila je premijera kratkog igrano-dokumentarnog filma "Griemo na sardele" u produkciji agencije Van Okvira. Snimatelj filma je Jovica Kozlica, montažu potpisuje Goran Ramljak, a film je nastao uz potporu Udruge Lantina i Ribarskog muzeja.

Film donosi priču o tradicijskom lovu na srdelu tratama i svićalima, nekada jednom od najvažnijih gospodarskih oslonaca srednjodalmatinskih otočnih zajednica.

Snimljen je u sklopu projekta "Pečat od vrimena", posvećenog očuvanju i interpretaciji dalmatinske baštine. Posebna vrijednost projekta bila je rekonstrukcija napuštenog načina noćnog ribolova uz pomoć svićala – tradicionalnog izvora svjetla kojim se tijekom ribolova privlačila sitna plava riba.

U uprizorenju su sudjelovali članovi Udruge Lantina i mještani Vrboske, koji su utjelovili nekadašnju ribarsku družinu, dok je autentično kovano svićalo prema tradicijskim tehnikama izradio kovač Ante Kotromanović. Snimanje je omogućilo dokumentiranje brojnih detalja ribolovne prakse koji su danas gotovo nestali iz kolektivnog sjećanja.



Prije projekcije kustos Ribarskog muzeja Duje Dorotka predstavio je projekt i pojasnio kako je upravo eksperimentalni pristup omogućio popunjavanje praznina u dosadašnjim spoznajama o tradicijskom ribolovu.

– Kada smo krenuli u rekonstrukciju cijelog procesa ribolova uz pomoć svićala na borovu luč, našli smo se u nekoliko situacija u kojima nismo imali podatke o nekim malim, ali važnim detaljima. Primjerice, nismo znali koliko je metara drva potrebno da bi svićalo gorjelo jedan sat. Upravo smo takve podatke dobili kroz eksperimentalni pristup, čime smo nadopunili teorijska znanja sačuvana u knjigama, pričama i svjedočanstvima – rekao je Dorotka.

Film je publika ispratila dugotrajnim pljeskom, a brojni posjetitelji istaknuli su važnost ovakvih projekata koji tradicijske vještine i znanja približavaju novim generacijama.

– Ovaj film nastao je zahvaljujući velikom broju ljudi koji su nesebično podijelili svoje znanje, iskustvo i vrijeme. Zahvalan sam Udruzi Lantina, Ribarskom muzeju, svim sudionicima uprizorenja i suradnicima koji su omogućili da zabilježimo dio baštine koja polako nestaje iz svakodnevnog života. Nadam se da će film pomoći da se priče o našim ribarima, njihovom radu i tradiciji sačuvaju za buduće generacije – zaključio je Miroslav Lelas iz agencije Van Okvira.