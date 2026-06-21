Vratio se ljetni Tuđman

Kao jedan od najsigurnijih znakova da je ljeto doista stiglo, uz prve toplinske valove i gužve na cestama prema moru, na društvenim mrežama ponovno se pojavio – Ljetni Tuđman.

Popularna satirična Facebook stranica, koja se iz godine u godinu vraća točno s početkom ljeta, objavila je novu fotografiju i tako označila početak svoje ljetne sezone.

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– Ljetni Tuđman jedna je od onih osoba koje su, nakon što su jednom iskusile ljetovanje u inozemstvu, u potpunosti shvatile važnost i istinitost izreke: "Kod kuće je najljepše" – stoji u objavi kojom je najavljeno ljeto 2026.

Pratitelji stranice oduševljeno su dočekali povratak "ljetnog predsjednika", a komentari su se ubrzo pretvorili u natjecanje tko će smisliti bolju dosjetku.

– Ljeto je napokon stiglo.

– Vratia se!

– Sretan van prvi dan ljeta! Veselim se druženju ovog ljeta s vama, Presjedniče!

– Dobro nam došli, ljetni predsjedniče!

– Od danas više ništa nije kao prije. Dobro nam došao – pisali su pratitelji.

Neki su pokušali nastaviti u prepoznatljivom stilu stranice.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ljetni Tuđman (@ljetnitudjman)

– Ljetni Tuđman jedna je od onih osoba koja će radije platiti skuplju i nekvalitetniju uslugu u hrvatskom hotelu nego ići na Maltu u all-inclusive hotel po pristupačnijoj cijeni, znajući da se domoljublje ne može prakticirati samo riječima nego se mora iskazivati i djelima – našalio se jedan od korisnika.

Iako danas ima gotovo kultni status među domaćim korisnicima društvenih mreža, stranica Ljetni Tuđman postoji već pet godina. Pojavila se u kolovozu 2020., kada je nepoznati autor počeo objavljivati stare fotografije Franje Tuđmana uz satirične opise inspirirane svakodnevnim životom i domaćim mentalitetom.

U početku su objave bile učestalije, no s vremenom je stranica postala svojevrsni sezonski fenomen. Aktivna je samo tijekom ljeta – od 21. lipnja do 22. rujna – zbog čega je njezin povratak mnogima postao jednako očekivan kao i prvi odlazak na plažu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ljetni Tuđman (@ljetnitudjman)