Dok se u Dalmatinskoj zagori posljednjih godina sve češće govori o demografskoj obnovi, povratku mladih obitelji i stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život izvan velikih gradova, pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite za najmlađe stanovnike i dalje predstavlja jedan od važnih izazova.

Izgradnja vrtića, otvaranje jaslica, subvencioniranje stanovanja i povećanje naknada za novorođenčad neke su od mjera kojima lokalne vlasti nastoje zadržati mlade obitelji. No što se događa kada se dijete razboli, a u mjestu u kojem živi nema pedijatra?

Analizirali smo podatke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o dostupnosti pedijatrijskih timova na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Šibensko-kninske županije, s posebnim naglaskom na dalmatinsko zaleđe.

Podaci za studeni 2026. godine pokazuju da u trima županijama nedostaje ukupno sedam pedijatrijskih timova.

Najviše pedijatrijskih timova nedostaje u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mrežom javne zdravstvene službe u trima županijama predviđeno je ukupno 59 timova zdravstvene zaštite predškolske djece, no trenutačno su ugovorena 52. To znači da gotovo 12 posto predviđenih timova nije popunjeno.

Najveći manjak bilježi Splitsko-dalmatinska županija, u kojoj su od predviđenih 38 ugovorena 34 pedijatrijska tima.

U Zadarskoj županiji od predviđenih 14 ugovoreno je 12 timova, dok je u Šibensko-kninskoj županiji od potrebnih sedam ugovoreno šest timova.

Prema podacima HZZO-a, za pedijatrijske timove u Splitsko-dalmatinskoj županiji opredijeljeno je 26.636 djece mlađe od sedam godina, u Zadarskoj 10.362, a u Šibensko-kninskoj 4654.

Ukupno je riječ o 41.652 djece mlađe od sedam godina opredijeljene za pedijatrijske timove u trima dalmatinskim županijama.

U Sinju dva pedijatrijska tima za više od dvije tisuće djece

Posebno su zanimljivi podaci koji se odnose na gradove u dalmatinskom zaleđu.

U Sinju su mrežom javne zdravstvene službe predviđena tri pedijatrijska tima, no ugovorena su samo dva. Za njih je opredijeljeno ukupno 2034 djece mlađe od sedam godina.

To znači da na svaki ugovoreni pedijatrijski tim u prosjeku dolazi 1017 djece te dobne skupine.

U Imotskom su, s druge strane, ugovorena sva tri predviđena pedijatrijska tima, za koje je opredijeljeno ukupno 2155 djece mlađe od sedam godina.

Trilj ima jedan pedijatrijski tim s 978 opredijeljene djece, dok je za jedini ugovoreni pedijatrijski tim u Vrgorcu opredijeljeno 615 mališana.

U Šibensko-kninskoj županiji po jedan ugovoreni pedijatrijski tim imaju Drniš i Knin. U Drnišu su za taj tim opredijeljena 482 djeteta, a u Kninu njih 797.

U Benkovcu jedan ugovoreni pedijatrijski tim ima 691 opredijeljeno dijete mlađe od sedam godina.

U Gračacu i Obrovcu nije predviđen nijedan pedijatrijski tim

Posebnu pozornost privlače podaci koji se odnose na Gračac i Obrovac.

Na području tih dvaju mjesta mrežom javne zdravstvene službe nije predviđen nijedan pedijatrijski tim, pa nema ni ugovorenih timova.

Istodobno, HZZO u tablici u kategoriji broja osiguranih osoba mlađih od sedam godina u pedijatrijskim timovima za Gračac navodi 132, a za Obrovac 179 djece.

Iz dostavljenih podataka nije moguće precizno utvrditi kod kojih liječnika sva ta djeca ostvaruju primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno koliko ih je opredijeljeno za pedijatre u drugim mjestima, a koliko za liječnike obiteljske medicine.

Nepostojanje lokalnog pedijatrijskog tima ne znači da su djeca bez zdravstvene zaštite, ali otvara pitanje njezine geografske dostupnosti.

Za roditelje iz udaljenijih ruralnih sredina odlazak na pregled može podrazumijevati dodatne troškove prijevoza, izostanak s posla i znatno složeniju organizaciju svakodnevice.

HZZO: U postojećim pedijatrijskim timovima ima mjesta za upis djece

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ističu da kontinuirano raspisuju natječaje za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe te da osiguravaju kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite predškolske djece.

„Maksimalan broj u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece je 1.190, a za navedena područja ugovoreni timovi u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece imaju mjesta za upis djece”, navode iz HZZO-a u odgovoru na naš upit.

Pedijatri u pravilu pružaju zdravstvenu zaštitu djeci u dobi od nula do sedam godina, a iznimno i djeci do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, pod uvjetom da iz objektivnih razloga nemaju standardom propisan broj opredijeljene djece predškolske dobi.

Zanimalo nas je i koliko je djece opredijeljeno za liječnike opće odnosno obiteljske medicine umjesto za pedijatre.

„Zavod u ovom trenutku nije u mogućnosti dati podatak o broju opredijeljene djece za doktora opće/obiteljske medicine”, odgovorili su nam iz HZZO-a.

Iako u postojećim pedijatrijskim timovima ima mjesta za upis novih osiguranika, ostaje pitanje njihove geografske dostupnosti, posebno za obitelji koje žive u udaljenijim dijelovima dalmatinskog zaleđa.

Vratio se iz Njemačke zbog djece, a za 45 minuta terapije plaća i do 70 eura

Da pitanje zdravstvene skrbi za djecu nadilazi samu dostupnost pedijatara, pokazuje i iskustvo Mate Vučemila iz Ciste Velike, koji se nakon osam godina provedenih u Njemačkoj vratio u Hrvatsku.

O razlozima povratka, životu u Dalmatinskoj zagori i poteškoćama s kojima se suočava njegova obitelj nedavno je govorio za portal 023.hr.

Jedan od presudnih razloga povratka bile su potrebe njegova sina, koji je u spektru autizma. Obitelj je u Hrvatskoj željela osigurati odgovarajuću stručnu terapijsku podršku, no troškovi privatnih terapija predstavljaju značajno financijsko opterećenje.

„Plaćamo 60 do 70 eura za 45 minuta terapije za maloga. A od države, što se toga tiče, ne dobiješ ništa”, ispričao je Vučemil.

Posebno ga zabrinjava položaj roditelja koji svojoj djeci ne mogu priuštiti privatne terapije. Smatra da bi državne i lokalne institucije trebale pružiti konkretniju financijsku podršku obiteljima djece s razvojnim teškoćama, uključujući pomoć pri podmirivanju troškova prijevoza.

Zbog posla i terapija svakodnevno putuju u Split

Vučemilova obitelj svakodnevno putuje iz Ciste Velike u Split zbog posla, treninga i terapija. Do središta Splita potrebno im je približno 45 minuta vožnje.

Pedijatrica mlađeg djeteta udaljena im je petnaestak minuta vožnje, a sama udaljenost od većih gradova, prema njegovim riječima, obitelji ne predstavlja poseban problem.

Njihovo iskustvo, međutim, pokazuje koliko su potrebe obitelji složenije kada dijete zahtijeva kontinuiranu stručnu podršku.

Pitanje dostupnosti zdravstvene skrbi u Dalmatinskoj zagori stoga nije ograničeno samo na broj pedijatara, nego obuhvaća i pristup specijaliziranim uslugama te financijske mogućnosti roditelja.

Vučemil unatoč svemu ne skriva zadovoljstvo životom na selu. Posljednjih godina u Cistoj Velikoj primjećuje povratak mladih obitelji i izgradnju novih kuća.

Cijelu priču o povratku Mate Vučemila iz Njemačke u Dalmatinsku zagoru pročitajte na portalu 023.hr.

Demografska obnova ne može se svesti samo na izgradnju vrtića

Posljednjih godina brojni gradovi i općine u Dalmatinskoj zagori ulažu u izgradnju vrtića, proširenje jasličkih kapaciteta, subvencioniranje stanovanja i različite demografske mjere.

Međutim, odluka mladih obitelji o ostanku ili povratku u manju sredinu ne ovisi isključivo o cijeni nekretnina, naknadama za novorođenčad ili dostupnosti vrtića.

Ovisi i o kvaliteti javnih usluga koje su im dostupne tijekom cijele godine.

Blizina liječnika, dostupnost pedijatara, mogućnost pravodobnog pregleda i pristup specijaliziranim terapijama samo su neki od čimbenika koji izravno utječu na svakodnevicu roditelja.

Sedam nepopunjenih pedijatrijskih timova u trima dalmatinskim županijama, kao i postojanje sredina u kojima pedijatrijski timovi nisu uopće predviđeni, otvaraju pitanje ravnomjerne dostupnosti zdravstvene zaštite najmlađim stanovnicima.

Premda iz HZZO-a ističu da u postojećim timovima ima slobodnih mjesta, otvoreno ostaje pitanje koliko su ti timovi dostupni obiteljima koje žive daleko od većih zdravstvenih središta.

Ako želimo da se mlade obitelji vraćaju u Dalmatinsku zagoru, potrebno im je osigurati uvjete ne samo za dolazak, nego i za dugoročan ostanak.

Jer dijete koje odrasta u Dalmatinskoj zagori trebalo bi imati jednaku mogućnost pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi kao i dijete koje odrasta u središtu Splita, Zadra ili Šibenika.