VRATAR SILIĆ: 'Mislim da svaka ekipa dočeka jednu šansu u 90 minuta'

Hajduk je danas s početkom od 18:30 igrao s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli rezultatom 1:0, odnosno golom Livaje iz 4. minute.

Kako je to izgledalo na terenu, prokomentirao je vratar Hajduka, Toni Silić: „Mislim da je bila tepka utakmica, Gorica je došla u dobrom trenutku, otvorili smo utakmicu ranim zgoditkom Livaje. Nastavili smo dobro do 20 minute, onda smo se malo ugasili, ali mislim da smo kontrolirali utakmicu. U drugo smo poluvrijeme ušli malo lošije i sporije, oni su tu imali posjed i nekoliko prilika. Mi smo imali 3-4 izgledne prilike za završavanje utakmice, međutim, izdržali smo do kraja s 1:0 i uzeli tri boda.“

Gorica je preko Trontelja zaprijetila, no odlično ste reagirali…

  • Mislim da svaka ekipa dočeka jednu šansu u 90 minuta. Moj je zadatak i zadatak obrane to spriječiti, dočekao sam spreman tu loptu i jako dobro smo kontrolirali susret.

Gorica kao da je umorna?

  • Pa dobro, i mi smo imali utakmicu u utorak, oni u srijedu. Možda se vidio umor kod obje ekipe, mala uspavanka, ali dobro, najbitnije da smo uzeli tri boda.

Livaja je opet dao gol?

  • Pa dobro. Ništa novo.

To vas posebno kao ekipu veseli kada je on u pitanju?

  • Normalno da me veseli, veseli svih i da bilo tko drugi zabije gol. Svi smo za jednoga i jedan za sve, tako treba biti do kraja sezone.

Rijeka je kiksala, gotovo da ste matematički osigurali to drugo mjesto. Koji su Vam sada ciljevi?

  • Želimo svaku utakmicu biti što bolji i što bliže vrhu, matematički se popraviti i biti konkurentniji.

Gorica je sada imala jednu priliku, bili ste koncentrirani cijelu utakmicu i ispratili to profesionalno?

  • To nam je posao. Mi smo profesionalci, to nam je posao. U današnjem je nogometu fokusu jako bitan, ako ne dočekaš tu jednu minutu spreman, nisi taj.

Iduće kolo gostujete u Koprivnici?

  • Idemo nastaviti taj niz, čeka nas teška utakmica, jako su dobra momčad, idemo po sva tri boda.

Treba li Hajduku novi stadion?

  • Sigurno da treba, prije svega novi kamp pa novi stadion. Nadam se da će se to riješiti što prije i da će se krenuti u taj proces.

