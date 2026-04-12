VRATAR SILIĆ: 'Mislim da svaka ekipa dočeka jednu šansu u 90 minuta'

Hajduk je danas s početkom od 18:30 igrao s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli rezultatom 1:0, odnosno golom Livaje iz 4. minute.

Kako je to izgledalo na terenu, prokomentirao je vratar Hajduka, Toni Silić: „Mislim da je bila tepka utakmica, Gorica je došla u dobrom trenutku, otvorili smo utakmicu ranim zgoditkom Livaje. Nastavili smo dobro do 20 minute, onda smo se malo ugasili, ali mislim da smo kontrolirali utakmicu. U drugo smo poluvrijeme ušli malo lošije i sporije, oni su tu imali posjed i nekoliko prilika. Mi smo imali 3-4 izgledne prilike za završavanje utakmice, međutim, izdržali smo do kraja s 1:0 i uzeli tri boda.“

Gorica je preko Trontelja zaprijetila, no odlično ste reagirali…

Mislim da svaka ekipa dočeka jednu šansu u 90 minuta. Moj je zadatak i zadatak obrane to spriječiti, dočekao sam spreman tu loptu i jako dobro smo kontrolirali susret.

Gorica kao da je umorna?

Pa dobro, i mi smo imali utakmicu u utorak, oni u srijedu. Možda se vidio umor kod obje ekipe, mala uspavanka, ali dobro, najbitnije da smo uzeli tri boda.

Livaja je opet dao gol?

Pa dobro. Ništa novo.

To vas posebno kao ekipu veseli kada je on u pitanju?

Normalno da me veseli, veseli svih i da bilo tko drugi zabije gol. Svi smo za jednoga i jedan za sve, tako treba biti do kraja sezone.

Rijeka je kiksala, gotovo da ste matematički osigurali to drugo mjesto. Koji su Vam sada ciljevi?

Želimo svaku utakmicu biti što bolji i što bliže vrhu, matematički se popraviti i biti konkurentniji.

Gorica je sada imala jednu priliku, bili ste koncentrirani cijelu utakmicu i ispratili to profesionalno?

To nam je posao. Mi smo profesionalci, to nam je posao. U današnjem je nogometu fokusu jako bitan, ako ne dočekaš tu jednu minutu spreman, nisi taj.

Iduće kolo gostujete u Koprivnici?

Idemo nastaviti taj niz, čeka nas teška utakmica, jako su dobra momčad, idemo po sva tri boda.

Treba li Hajduku novi stadion?

Sigurno da treba, prije svega novi kamp pa novi stadion. Nadam se da će se to riješiti što prije i da će se krenuti u taj proces.