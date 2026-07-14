Vranjic postaje "Mala Venecija": Talijanske canzone, romantične vožnje barkama i bogata gastronomska ponuda

Riva u Vranjicu u subotu, 18. srpnja, pretvorit će se u pozornicu manifestacije "Večer male Venecije", koja posjetiteljima donosi spoj glazbe, gastronomije, kulturne baštine i romantičnih vožnji barkama. Manifestaciju organizira Turistička zajednica grada Solina u suradnji s Mjesnim odborom Vranjic, a program će početi u 21 sat na vranjičkoj rivi, u blizini osnovne škole. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

Talijanske canzone i nastup mlade Luce Uvodić

U glazbenom dijelu programa posjetitelji će moći uživati u koncertu poznatih talijanskih canzona u izvedbi Ksenije Periš, uz pratnju Vinka Urlića na klavijaturama.

U predprogramu će nastupiti i djevojčica Luca Uvodić, koja će dodatno obogatiti ovu posebnu ljetnu večer na vranjičkoj rivi. Uz glazbeni program pripremljena je i gastronomska ponuda nadahnuta talijanskom kuhinjom. Posjetitelji će moći kušati jela poput tjestenine Bolognese, Frutti di mare i Pomodoro.

Posebna atrakcija bit će romantične vožnje barkama, koje će dodatno dočarati ugođaj Venecije i podsjetiti zbog čega se Vranjic često naziva "Malom Venecijom".

Besplatan autobus iz Splita i turistički obilazak

Za zainteresirane posjetitelje organiziran je besplatan autobusni prijevoz iz Splita. Polazak je predviđen u 19 sati s lokacije preko puta trgovine DM u Trajektnoj luci, dok je povratak iz Vranjica organiziran u 22.30 sati. Ukrcaj i iskrcaj putnika u Vranjicu bit će ispred pošte.

Posjetiteljima će biti dostupan i besplatan razgled Vranjica u pratnji turističkog vodiča na hrvatskom i engleskom jeziku. Obilazak počinje u 19.30 sati ispred pošte u Vranjicu, a cilj mu je predstaviti bogatu kulturnu i povijesnu baštinu ovog mjesta.

Ideju osmislili učenici

Ideja za "Večer male Venecije" nastala je tijekom radionice održane u sklopu manifestacije "Turizam u mom gradu 2012.". Osmislili su je učenici Osnovne škole don Lovre Katića, koje je Turistička zajednica grada Solina za njihov prijedlog i nagradila. Cilj događanja je ponuditi zanimljiv i zabavan sadržaj turistima koji borave na području grada Solina, osobito gostima smještenima u Vranjicu, ali i svim ostalim posjetiteljima koji žele provesti ugodnu ljetnu večer uz more, glazbu i okuse Italije.