Vraća se "toplinska kupola": Europu čekaju paklene temperature, zahvatit će i Hrvatsku

Nakon nekoliko dana predaha od visokih temperatura, Europi ponovno prijeti snažan toplinski val. Meteorološki modeli upozoravaju da bi se nad dijelom kontinenta uskoro mogla razviti takozvana "toplinska kupola", atmosferski fenomen koji donosi dugotrajne i ekstremne vrućine.

Kako navodi Severe Weather Europe, riječ je o meteorološkoj pojavi u kojoj se velika masa vrlo toplog i suhog zraka iznad kontinenta zadržava pod utjecajem snažnog polja visokog tlaka. Takav sustav sprječava prodor svježijeg zraka, zbog čega temperature iz dana u dan rastu, a vrućina se zadržava dulje nego inače.

Prvi udar toplinskog vala već je zahvatio sjever Afrike i jugozapad Europe. U pojedinim dijelovima Tunisa i Alžira temperature su dosegnule čak 49 Celzijevih stupnjeva, dok je na Sardiniji izmjereno 47,8 stupnjeva.

Vrlo visoke temperature očekuju se i u Španjolskoj, gdje bi se živa u termometrima mogla popeti između 45 i 47 stupnjeva. Podsjetimo, europski temperaturni rekord i dalje drži talijanska Sirakuza na Siciliji, gdje je u kolovozu 2021. izmjereno 48,8 Celzijevih stupnjeva.

Vrućina ponovno stiže i u Hrvatsku

Iako su posljednjih dana temperature bile nešto ugodnije, prognostički modeli pokazuju da bi se početkom idućeg tjedna vrlo topao zrak sa jugozapada mogao proširiti i na srednju Europu. Prema trenutačnim prognozama, očekuje se osjetan porast temperatura i u Hrvatskoj, osobito u unutrašnjosti, uključujući zagrebačko područje.

Meteorolozi pritom napominju da je riječ o dugoročnijim modelima čije se prognoze mogu mijenjati, no trend novog zatopljenja sve je izgledniji.

Klimatske promjene povećavaju učestalost ekstremnih pojava

Stručnjaci upozoravaju kako su ovakvi intenzivni toplinski valovi nekoć bili znatno rjeđi, dok se posljednjih godina pojavljuju sve češće. Sve je više znanstvenih istraživanja koja učestalije i snažnije toplinske kupole povezuju s klimatskim promjenama.

Zbog mogućeg novog vala vrućine građanima se preporučuje da prate službene vremenske prognoze i upozorenja te da tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na otvorenom. Posebnu pozornost treba posvetiti djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima, kao i redovitom unosu dovoljno tekućine.