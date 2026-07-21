Vraća se Kerumova važna uzdanica: Evo gdje će od sada sjediti Saša Horvat

Saša Horvat, član Hrvatske građanske stranke i jedan od najbližih političkih suradnika Željka Keruma, vraća se u Skupštinu Splitsko-dalmatinske županije. Informaciju je za Dalmaciju Danas telefonski potvrdio sam Horvat.

Horvat, koji je ujedno brat Kerumove supruge Fani Horvat, već je ranije obnašao dužnost županijskog vijećnika. Kako doznajemo, od iduće sjednice ponovno će postati član Županijske skupštine, u koju ulazi umjesto Martine Nimac Kalcine.

U studenome napustio splitsko Gradsko vijeće

Horvat je na lokalnim izborima 2025. godine izabran u Gradsko vijeće Grada Splita s liste HGS-a, no početkom studenoga prošle godine svoj je vijećnički mandat stavio u mirovanje na šest mjeseci.

Dalmacija Danas tada je pisala da Horvat privremeno napušta splitski parlament te da će ga u vijećničkim klupama zamijeniti stranački kolega Jure Bučević, dirigent i nekadašnji ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Bučević je u trenutku preuzimanja mandata splitskog gradskog vijećnika obnašao i dužnost vijećnika u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije. Međutim, ubrzo nakon ulaska u splitsko Gradsko vijeće napustio je županijske vijećničke klupe.

Horvat ulazi umjesto Martine Nimac Kalcine

Nakon kraće epizode bez aktivnog sudjelovanja u radu predstavničkih tijela, Horvat se sada vraća u politiku, ali ne u Gradsko vijeće Grada Splita, već u Skupštinu Splitsko-dalmatinske županije. U županijski parlament ulazi umjesto Martine Nimac Kalcine, a njegov bi mandat trebao biti službeno potvrđen na idućoj sjednici Županijske skupštine.

Vraća se u dobro poznate vijećničke klupe

Horvatu županijski parlament nije nepoznat. Dužnost vijećnika u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije posljednji je put obnašao u sazivu od 2013. do 2017. godine.

Nakon gotovo deset godina tako se vraća u dobro poznate vijećničke klupe, ovoga puta u političkim okolnostima nastalima nakon lokalnih izbora održanih 2025. godine. Horvat se godinama smatra jednom od najvažnijih osoba unutar HGS-a i pouzdanom političkom uzdanicom predsjednika stranke Željka Keruma. U aktualnom je mandatu najprije predstavljao HGS u Gradskom vijeću Grada Splita, a sada će svoje političko djelovanje nastaviti na županijskoj razini.