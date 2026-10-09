Vraća se HNL, a sve oči uprte su u Poljud: Hajduk i Dinamo igraju veliki derbi, evo gdje gledati utakmicu

Nakon gotovo tri tjedna bez prvenstvenih utakmica, ovog petka nastavlja se SuperSport HNL. Deveto kolo donosi pet susreta, a u središtu pozornosti bit će subotnji derbi Hajduka i Dinama na Poljudu. Dva najveća hrvatska rivala imaju jednak broj bodova, što dodatno povećava važnost njihova međusobnog okršaja.

Hrvatski klupski nogomet vraća se na male ekrane nakon reprezentativne stanke. Pred prvoligašima je deveto kolo SuperSport HNL-a, koje će se igrati od petka do nedjelje, a navijače već na početku nastavka prvenstva očekuje najveći hrvatski derbi.

Prvu utakmicu kola odigrat će Gorica i Rudeš u petak, 9. listopada, s početkom u 18 sati. Bit će to ujedno prvi prvenstveni susret nakon gotovo tri tjedna pauze.

No, najveće zanimanje nogometne javnosti usmjereno je prema Splitu, gdje će u subotu na Poljudu snage odmjeriti Hajduk i Dinamo.

Hajduk i Dinamo bodovno izjednačeni uoči derbija

Subotnji dvoboj, koji počinje u 15 sati, mogao bi imati značajan utjecaj na stanje pri vrhu prvenstvene ljestvice.

Hajduk i Dinamo u najveći hrvatski derbi ulaze s jednakim brojem bodova, ali zagrebačka momčad ima utakmicu manje.

Takva situacija daje dodatnu važnost susretu na Poljudu, gdje će Bijeli pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena i doći do vrijednih bodova protiv najvećeg rivala.

S druge strane, Dinamo će nastojati ostvariti pozitivan rezultat u Splitu i učvrstiti svoju poziciju u borbi za vrh prvenstva.

Derbi dolazi odmah nakon reprezentativne stanke, pa će biti zanimljivo vidjeti kako su obje momčadi iskoristile razdoblje bez prvenstvenih utakmica.

Poznat raspored svih utakmica devetog kola

Osim derbija na Poljudu, nogometni vikend donosi još četiri prvenstvena susreta.

Petak, 9. listopada

18:00 – Gorica – Rudeš

Subota, 10. listopada

15:00 – Hajduk – Dinamo

18:00 – Osijek – Istra 1961

Nedjelja, 11. listopada

15:00 – Lokomotiva – Varaždin

18:00 – Slaven Belupo – Rijeka

Gdje gledati Hajduk i Dinamo?

Sve utakmice devetog kola SuperSport HNL-a bit će dostupne u televizijskom prijenosu na kanalima MAXSporta.

Najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama dodatno će se moći pratiti i na HDTV-u.

Nakon gotovo tri tjedna čekanja, domaće prvenstvo tako se vraća u velikom stilu. Subotnji okršaj na Poljudu bit će središnji događaj nogometnog vikenda, a njegov bi rezultat mogao značajno utjecati na nastavak borbe za vrh SuperSport HNL-a.