Vožnja iz zabave pretvorila se u horor: Više od 100 ljudi tvrdi da su pretrpjeli ozljede mozga, dvije žene završile na operaciji

Više od stotinu posjetitelja tvrdi da je pretrpjelo ozljede mozga nakon vožnje na poznatom roller coasteru X2 u zabavnom parku Six Flags Magic Mountain u Kaliforniji.

Protiv kompanije su sada podignute nove tužbe, dok odvjetnici tvrde da među njihovim klijentima ima ljudi s vrlo teškim i trajnim posljedicama, piše Dnevnik.hr.

Odvjetnici navode da zastupaju više od sto osoba koje tvrde da su tijekom posljednje dvije godine pretrpjele različite stupnjeve oštećenja mozga povezanih s vožnjom na X2. Atrakcija se, prema navodima iz tužbi i ranijih slučajeva, povezuje i s najmanje dva smrtna slučaja.

"Six Flags svjesno se kockao s ljudskim životima. Nijedna takva vožnja ne bi smjela postojati", izjavio je odvjetnik Christopher Bulone prilikom najave triju novih tužbi protiv upravitelja zabavnog parka.

X2 je jedna od najpoznatijih atrakcija Six Flags Magic Mountaina i godinama je privlačila posjetitelje iz cijelog svijeta. Posebna sjedala tijekom vožnje okreću se za 360 stupnjeva, a roller coaster uključuje gotovo okomite padove i postiže brzine od gotovo 130 kilometara na sat. Atrakcija je privremeno zatvorena u srpnju.

Žene završile na hitnim operacijama mozga

Ozljede putnika na vlaku smrti datiraju više od desetljeća, ali su slučajevi uglavnom bili tajni sve do CNN-ove istrage koja je dokumentirala više od desetak izvješća o teškim ozljedama i hospitalizacijama povezanim s vožnjom, uključujući najmanje dva smrtna slučaja.

Među najtežim su slučajevima dvije žene koje su u razmaku od samo šest dana u srpnju završile na hitnim operacijama mozga nakon što su izgubile svijest neposredno nakon vožnje.

Prema tvrdnjama njihovih odvjetnika, liječnici su njihove traumatske ozljede mozga povezali s naglim ubrzavanjem i usporavanjem tijekom vožnje.

Jedna od žena, 40-godišnjakinja, nakon ozljede morala je ponovno učiti hodati i govoriti. Navodno i dalje pati od izrazito snažnih glavobolja te uzima lijekove protiv napadaja.

Druga žena, u dobi od 26 godina, prema navodima odvjetnika, i dalje je u komi.

Tužbu je podnio i odvjetnik iz Los Angelesa koji je nakon vožnje u veljači pretrpio masivno krvarenje u mozgu i nekoliko operacija, zbog čega je ostao invalid i više ne može raditi. "Moj mozak teško obrađuje riječi i, ako nije iznimno jasno i glasno, pogrešno ih shvati. Mislim da propustim otprilike pola razgovora u kojima sudjelujem", opisao je svoje stanje te dodao kako se nada da će istupom potaknuti promjene.

Odvjetnici tvrde da je park godinama znao za probleme

Odvjetnik Timothy Loranger, čiji je ured ranije zastupao obitelj 22-godišnjaka koji je preminuo nakon ozljede mozga povezane s vožnjom prije četiri godine, naveo je da sada zastupaju i obitelj mladića koji je preminuo krajem 2025. godine. Odvjetnik Gary Dordick tvrdi da su brojni ozlijeđeni posjetitelji svoje probleme prijavljivali izravno zabavnom parku. Nije, međutim, jasno koliko je takvih incidenata prijavljeno nadležnim državnim regulatorima, piše Dnevnik.hr.

"Magic Mountain godinama je znao za opasnosti te vožnje", tvrdi Dordick.

Six Flags odbacivao tvrdnje o opasnosti

Six Flags nije komentirao najnovije optužbe zbog sudskih postupaka koji su u tijeku, a iz kompanije su naveli da X2 ostaje zatvoren.

Kompanija je u ranijim sudskim postupcima osporavala tvrdnje da atrakcija predstavlja takvu opasnost za posjetitelje.

Navodili su da su posjetitelji upozoreni na rizike, da se atrakcija redovito testira te da sile kojima su putnici izloženi tijekom vožnje nisu dovoljne za izazivanje traumatske ozljede mozga kod osobe koja poštuje sigurnosne upute.