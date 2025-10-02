VOŽNJA IZ "NOĆNE MORE" ZA MLADE SPLIĆANKE Pozvale smo Bolt, a završile kod policije: "Bježale smo iz auta"

Stravično iskustvo doživjele su dvije mlade Splićanke nakon što su u srijedu navečer, po izlasku iz kina u City Centeru one, putem Bolt aplikacije naručile prijevoz kući. Umjesto uobičajene vožnje, doživjele su, kako same kažu, "vožnju iz noćne more" koja je kulminirala pozivom policiji i zaustavljanjem vozila na benzinskoj postaji.

"Ušle smo u vozilo oko 22.30, vozač je bio stariji muškarac, otprilike 50 do 60 godina, bez zuba. Čim smo sjele, u autu se osjetio snažan miris duhana, ali to je bio najmanji problem. Nakon svega deset sekundi krenuo je s vulgarnim i uznemirujućim pričama", ispričala je za naš portal jedna od djevojaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prepričava kako je vozač počeo komentirati žene u Splitu na neprimjeren i seksistički način, govoreći kako u gradu "nema dobrih riba", te da su mu, kako je rekao, "neke nudile i novac". Posebno ih je uznemirila učestala upotreba psovki i seksualno eksplicitnih izraza.

"Doslovno nije prošla minuta bez riječi 'pi*ka'. Bilo nam je mučno. Vožnja je trebala trajati desetak minuta – moja sestra je trebala izaći na Mertojaku, a ja kod Jokera – ali onda je počeo voziti prema Solinu. U tom trenutku smo znale da nešto nije u redu", kaže.

Poziv policiji: "Zamolila sam da ostanu na liniji dok ne izađemo iz auta"

Kada su shvatile da vozač ignorira njihove upute i skreće s rute, djevojka je, ne želeći riskirati, nazvala policiju.

"Rekla sam im gdje se nalazimo i što se događa, i zamolila da ostanu sa mnom na liniji dok ne izađemo iz auta. Tek kad sam spomenula da sam nazvala policiju, vozač je naglo promijenio ponašanje i pristao stati – na benzinskoj postaji na Smokoviku."

Tamo su se slučajno zatekli i policijski službenici, kojima su djevojke odmah prišle i ispričale što se dogodilo. Policajci su, kako tvrdi, od vozača uzeli podatke.

"U životu mi se to nije dogodilo. Ne znam što bi bilo da je bila neka mlađa cura..."

Djevojka ističe da redovito koristi usluge Bolta i da nikada do sada nije imala problema.

"Ne znam što bi bilo da nisam bila dovoljno prisebna ili da je u autu bila neka još mlađa cura. Uplašile smo se. Kad sam došla doma, morala sam popiti normabel da se smirim", kaže.

O incidentu je odmah obavijestila Bolt, a uputili smo i službeni upit Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj – čim dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.