Vozio u zabranjenom smjeru, ignorirao policiju, odbio vađenje krvi i dobio paprenu kaznu

Tijekom nadzora prometa noćas, 7. studenog iza ponoći u Zadru u Ulici Kolovare policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je vozač upravljao zabranjenom smjeru.

Vozač se prethodno oglušio na izdane naredbe policijskih službenika, a tijekom daljnje kontrole vozač je odbio ponuđeno stručno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Zbog utvrđenih prekršaja 26-godišnji vozač prekršajno je sankcioniran uz ukupnu novčanu kaznu od 1.970,00 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 7 mjeseci.