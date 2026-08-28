Vozio s 2,58 promila i pod zabranom pa završio u zatvoru, dijete zapalilo balkon u Makarskoj

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske iza još su jedna 24 sata obilježena brojnim intervencijama. Policija je evidentirala tri prijetnje, prijevaru, dvije računalne prijevare, pet oštećenja tuđe stvari, tri krađe i dva požara. Dogodilo se i 12 prometnih nesreća u kojima je pet osoba lakše ozlijeđeno. Među izdvojenim događajima posebno se ističu slučaj 40-godišnjeg vozača iz Prološca koji je za volan sjeo s čak 2,58 promila alkohola, iako mu je upravljanje vozilom bilo zabranjeno, te požar na balkonu u Makarskoj koji je, prema dosad utvrđenim informacijama, izazvalo dijete bacajući zapaljene papiriće.

S 2,58 promila vozio unatoč zabrani

Policijski službenici u srijedu, 26. kolovoza, oko 19 sati u Ulici dr. Franje Tuđmana na području Prološca zaustavili su 40-godišnjeg vozača. Utvrđeno je da osobnim automobilom upravlja pod utjecajem alkohola, a izmjereno mu je čak 2,58 promila. Uz to, za volan je sjeo iako mu je na snazi zabrana upravljanja vozilima B kategorije sve do listopada ove godine.

Vozač je uhićen i u žurnom postupku odveden na sud. Kako je riječ o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja, koji je ranije pravomoćno kažnjen i zbog vožnje pod utjecajem droga, policija je predložila da mu se odredi zadržavanje, kazna zatvora od ukupno 60 dana te nova šestomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Sud mu je nakon saslušanja odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana, nakon čega je predan u zatvor. Drama se u četvrtak navečer odvijala i u Makarskoj. Oko 19.30 sati izbio je požar na balkonu jednog stana. Prema informacijama koje je policija dosad utvrdila, dijete, strani državljanin, s balkona je bacalo zapaljene papiriće preko ograde. Oni su pali na tendu balkona stana na nižoj etaži, nakon čega se tenda zapalila, a vatra proširila i na druge predmete koji su se nalazili na balkonu. Požar je ugašen prije dolaska vatrogasaca, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Visina materijalne štete bit će naknadno utvrđena, dok policijsko istraživanje još traje. Policija je ponovno pozvala građane na odgovorno ponašanje te posebno upozorila na opasnost i štetnost dječje igre s vatrom.

Poznat uzrok požara kod Postira

Policija je objavila i rezultate očevida požara koji je 12. kolovoza oko 11.20 sati izbio izvan naseljenog mjesta na području općine Postira na Braču. Vatra je zahvatila površinu obraslu raslinjem, ali i maslinik, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara bila toplinska energija otvorenog plamena ili žara, uz djelovanje atmosferskih prilika. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je neposredno prije izbijanja požara muškarac obrađivao poljoprivrednu površinu i pušio cigarete. O svim utvrđenim činjenicama policija je izvijestila nadležno državno odvjetništvo. Tijekom vikenda policijski službenici najavili su intenzivniji nadzor prometa, s posebnim naglaskom na ponavljače prometnih prekršaja i vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost na cestama. U nedjelju, 30. kolovoza, od 16 do 21 sat provest će se i posebno planirana akcija "Faktori rizika". "Smanjite brzinu, povećajte oprez, ne sudjelujte u prometu ukoliko ste konzumirali alkohol. Budite savjestan i odgovoran sudionik u prometu", poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.